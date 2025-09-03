Nedvěd zase s jinou! Narozeniny slavil s tajemnou blondýnkou. Co na to snoubenka?
3. 9. 2025 – 7:40 | Magazín | BS
Nějak se nám ty náhodné doprovody a nevinné kamarádky začínají množit.
Sotva odezněla aférka neaférka, která se rozhořela poté, co slavný a zasnoubený fotbalista Pavel Nedvěd mizel do noční prahy v dosti důvěrně vypadajícím doprovodu neznámé ženy, přišel další zářez.
„Pro ty, koho opravdu zajímá náš vztah: je úplně v pohodě. Všechno je tak, jak má být. Ve zdravém, dospělém vztahu už dávno ani jeden z nás neřeší hlouposti. Máme pochopení pro své radosti, slabosti, povinnosti, vášně i způsoby, jak si odfouknout,“ komentovala fotbalistova vyvolená Dara Rolins snoubencovo noční dobrodružství na Instagramu.
A do stejného soudku spadá i nová akce slavného páru: Nedvěd slavil 53. narozeniny. Bez snoubenky, zato s přáteli – Blesk si všiml fotbalisty po osmé večer v Lokálu na Kampě a později ve Wine Baru.
Odtud pak někdy po desáté zamířil Nedvěd s kamarádem a neznámou blondýnkou domů. Kamarád o chvíli později odešel, Nedvěd s blondýnou až ráno.
K reportáži se prakticky ihned vyjádřila i Dara Rolins, možná proto, aby uhasila další kolo spekulací ještě předtím, než se stihnou opět pořádně rozhořet: „Jsem ráda, že nebyl o svých narozkách sám! Já pracovala na Slovensku a Lola byla na Drakeovi v Miláně. Kamarádi nás naštěstí zastoupili, takže díky za důkaz, že vše proběhlo, jak mělo,“ napsala Blesku.
Dlouho nakonec nezůstala tajemstvím ani identita probírané blondýnky: „Je to Kristýna, dlouholetá kamarádka Dary a Pavla. Všichni jí říkají Kikina a pro Darču dělá vše možné. Je jí neustále po ruce,“ zjistil magazín Expres s odvoláním na zdroj, který si nepřál být jmenován.
„Pavel je jeden z jejích nejlepších kamarádů a jen spolu slavili narozeniny. Na fotkách je ještě jejich dlouholetý přítel Martin. Společně s Darou je to parta, co spolu už roky drží. Mezi Pavlem a Kristýnou nic není,“ dodal zdroj.
„Ano, Kristýna, naše Kiki,“ potvrdila pak i sama Dara pro Blesk.