Spravedlnost: Únosce dvanáctiletého chlapce obviněn z pokusu o vraždu
17. 12. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Případ měl pro chlapce šťastný konec, podezřelý muž se ale má ještě na co těšit.
Stránkami novin hýbe případ zmizení dvanáctiletého chlapce, který byl pohřešován od čtvrtka 11. prosince. Veřejnost držela palce, policie, hasiči i dobrovolníci hekticky hledali, kde mohli a jak mohli, ale už to začínalo vypadat bledě, když se malý po několika dnech stále nenalezl.
Příběh ale nakonec neskončil tím nejhorším: Chlapec se našel naživu. Hned vzápětí ale vyplynula na povrch mrazivá informace: Nezmizel sám od sebe, někdo ho nejspíš unesl a věznil.
A právě křik o pomoc z chaty, kam ho únosce zavřel, slyšeli kolemjdoucí. Ti zalarmovali muže zákona a chlapci tak dost možná zachránili život.
A že opravdu šlo o život dokládá obvinění, které si podezřelý 25letý muž vyslechl: Zbavení svobody a pokus o vraždu, uvádí policie na sociálních sítích.
Podle CNN Prima News také proběhla rekonstrukce na místě činu: „Zadrželi jsme jednoho dospělého muže a nyní zjišťujeme, co všechno se v chatě odehrálo,“ sdělila mluvčí krajského ředitelství policie Šárka Trnková.
„Ještě dnes bude na krajské státní zastupitelství doručen podnět k podání návrhu na vazbu,“ dodává policie.