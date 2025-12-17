Meteorologové zveřejnili předpověď pro leden: Počasí jak na houpačce
17. 12. 2025 – 5:30 | Magazín | BS
Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu představili výhled na lednové počasí. Nudit se nebudeme.
Meteorologové z ČHMÚ představili výhled na lednové počasí. A ačkoliv se podle týdenních průměrů zdá, že vývoj bude v podstatě velmi stabilní, v realitě nám to možná bude připadat jinak.
Jedna věc je totiž týdenní teplotní průměr, druhá pak ale rozdíly mezi jednotlivými dny v onom týdnu. Podle odborníků se máme připravit na velké teplotní skoky.
„Nejnižší noční teploty by se měly pohybovat slabě pod nulou s velmi pozvolným poklesem během předpovědního období. Obdobný trend budou mít i maximální teploty, které se v průměru budou udržovat slabě nad bodem mrazu. Tyto hodnoty reprezentují týdenní průměry, přičemž mezi jednotlivými dny je předpoklad větších teplotních rozdílů,“ píšou meteorologové.
Dále by mělo pokračovat i sušší období a na moc sněhu se prý chystat nemáme: „Přepokládá se, že období od 15. prosince do konce první dekády v lednu 2026 jako celek skončí srážkově slabě podprůměrné či průměrné,“ uvedli.
Bílé Vánoce se tak ani letos nejspíš konat nebudou. Okolo svátků či krátce po nich sice existuje pravděpodobnost citelného ochlazení kvůli možnému vpádu polárního vzduchu, i ten by ale byl suchý a pravděpodobně by nesněžilo.