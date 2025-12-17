Předseda Sněmovny Okamura se setká se svým slovenským protějškem Rašim
17. 12. 2025 – 6:19 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) se dnes ve Sněmovně setká se svým slovenským protějškem Richardem Rašim.
Podle slovenské strany je hlavním cílem Rašiho cesty do Prahy potvrzení nadstandardních vztahů mezi oběma národy, jednání s parlamentními partnery a podpora dialogu se studenty. Raši oplatí Okamurovi návštěvu představitelů Sněmovny, která se uskutečnila začátkem prosince.
Okamura dodržel tradici, kdy vrcholní čeští a slovenští politici po nástupu do funkce na první zahraniční cestu zamíří zpravidla do druhého státu bývalého Československa. Raši při Okamurově návštěvě Bratislavy uvedl mimo jiné, že se obě země shodují v některých evropských otázkách. Jde třeba o odmítání systému emisních povolenek ETS 2, který dopadne na dopravu a domácnosti, odmítání migračního paktu EU nebo zákazu prodeje aut se spalovacím motorem po roce 2035.
Vztahy mezi Českem a Slovenskem ovlivnilo loňské rozhodnutí kabinetu premiéra Petra Fialy (ODS) přerušit vzájemné mezivládní konzultace. Krok tehdy česká vláda zdůvodnila zásadně rozdílnými pohledy obou zemí na klíčová zahraniční témata.
České sněmovní opozici se nelíbilo a kritizovala to, že Okamuru doprovázeli výhradně politici vládní koalice. Z opozice se jí nezúčastnil nikdo. Opoziční politici proto podnikli svou vlastní návštěvu Bratislavy minulý čtvrtek. Setkali se tam hlavně se svými opozičními kolegy.