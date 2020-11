Spojí podmořský tunel Británii s Irskem? Nápad s mostem se nelíbil…

AKTUALITA - Ekonomika autor: luk

I v londýnských hlavách se někdy rodí megalomanské nápady na způsob koridoru Dunaj-Labe-Odra. Britští experti teď totiž budou na popud premiéra Borise Johnsona zkoumat, zda by bylo možné spojit Skotsko a Severní Irsko pomocí podmořského železničního tunelu. Projekt, jehož realizace by mohla podle odhadů stát několik miliard liber, ale mnozí už předem kritizují.

Podle kritiků se investice nevyplatí a velkou překážkou pro stavbu by byla i Beaufortova hráz na dně Irského moře, kde skončily tuny munice z druhé světové války.

Johnson je velkým zastáncem toho, aby mezi Severním Irskem a zbytkem Spojeného království existovalo pevné spojení. Dříve několikrát zmínil myšlenku stavby mostu, nyní požádal o posouzení, zda by bylo možné pod Irským mořem postavit tunel. Ten by měl podle předpokladů vzniknout mezi skotským městem Stranraer a severoirským přístavem Larne, které od sebe dělí zhruba 50 kilometrů. Eurotunel, který od roku 1994 poskytuje pod Lamanšským průlivem spojení mezi Anglií a Francií, je dlouhý rovněž 50 kilometrů.

"Když se podíváte na vzdálenost mezi Severním Irskem a Skotskem, je to v podstatě stejné jako tunel pod La Manche," řekl listu The Daily Telegraph šéf britské správy železničních cest Peter Hendy. "Řekl jsem Borisovi (Johnsonovi), že se asi nedostanu dál než ke zjištění, jestli je to proveditelné, jak dlouho by to trvalo a kolik by to stálo," dodal.

Už nápad na stavbu mostu se u britské opozice setkal s chladným přijetím, labouristé myšlenku označili za "rozptylování" a jeden z odborníků projekt shodil ze stolu přirovnáním, že je "proveditelný asi tak jako stavba mostu na Měsíc".

Zamýšlenou stavbu tunelu zatím příliš nevítají ani regionální politici ve Skotsku a Severním Irsku. Michael Matheson, který má ve skotské vládě na starosti dopravu, podle The Independent řekl, že projekt s ním Londýn předem nijak nekonzultoval. Zaznívají také hlasy, že miliardy liber, které by se za tunel utratily, by bylo lépe investovat do jiných infrastrukturních projektů.