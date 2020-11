Blatný představil rizikové skóre šíření covidu, má být čitelné pro všechny

AKTUALITA AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: luk

Rizikové skóre šíření epidemie covidu-19 připravené ministerstvem zdravotnictví bude každý den uvádět jedno číslo od nuly do 100. Bude celoplošné i stanovené pro jednotlivé kraje. Bude také označeno barevně na škále od zelené přes žlutou po červenou. Tabulka souvisejících opatření bude hotová do pondělí, bude se dál připomínkovat a používat se bude od následujícího týdne.

"Cílem je maximální čitelnost pro každého občana této země," řekl novinářům ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Budou podle něj zveřejněna všechna data, ze kterých se bude číslo vypočítávat, aby si ho mohl každý ověřit. Na jeho vývoji se podle Blatného podílela většina odborníků a vědeckých pracovišť, které modelují vývoj epidemie v ČR.

Podle ministra v principu každý z nás dostane jedno číslo od nuly do sta, které bude kvantifikovat riziko. Na toto číslo bude navázán systém pěti úrovní jednotlivých opatření, která budou předem definovaná.

Pro vypočítání se bude podle prezentace o modelu používat čtrnáctidenní počet nových případů na sto tisíc obyvatel, zásah populace seniorů, zjednodušený výpočet reprodukčního čísla a podíl pozitivně testovaných lidí ze všech testů. Zohledňovat se bude také to, jestli v mezitýdenních intervalech riziko klesá, nebo stoupá. "Ke změně daných opatření dojde až tehdy, až určitá úroveň rizika bude trvat po nějakou dobu. Kdybychom to neudělali, tak bychom neustále měnili opatření," uvedl. Zatím není přesně určeno, po kolika dnech se bude vyhodnocovat.

"Budu vědět, že při riziku 20 procent budou aktivovaná opatření číslo 2. Když stoupne na 40 procent, bude třeba aktivovaná úroveň opatření 3," řekl ministr. Pokud riziko klesne, vrátí se zase mírnější opatření. Pokud se bude situace v krajích výrazně lišit, bude možné opatření nastavit i regionálně. Nyní epidemiologové navrhují a připomínkují, jaká opatření budou platit ve které z pěti úrovní rizika. Rozdělené budou podle oblastí života na opatření ve školství, v provozu obchodů a firem nebo nošení roušek. Definitivní podoba modelu by mohla být zveřejněna v pondělí. Hodnotit by se pak podle tohoto modelu mělo do konce letošního roku.

Podle zveřejněného prvního návrhu by ČR byla nyní podle tří ze čtyř parametrů v nejvyšší páté, červeně označené míře rizika. První verze počítá s pěti úrovněmi opatření, která budou přijata v oblastech nošení roušek, soukromých návštěv, shromažďování, vnitřních akcí, sportu, kultury, provozu barů a restaurací, obchodů a firem. Například pro školy by podle první verze před oponenturou odborníků mohl znamenat na první úrovni rizika například zákaz hodin hudební a tělesné výchovy, na druhé úrovni pro vysoké školy distanční výuku a konzultace a laboratorní výuku do 15 osob, na třetí úrovni rotaci studentů středních škol, na čtvrté úrovni rozdělení výuky na prvním stupni do skupin po menších počtech a na druhém stupni rotační schéma a na páté úrovni úplné uzavření škol.

U návštěv by se snižoval počet možných rodin, které se mohou setkávat. Shromažďování by se omezovalo počtem lidí na venkovních a vnitřních akcích. Barům a restauracím by různé úrovně omezovaly otevírací dobu a počet hostů u stolu, u obchodů počet nakupujících na plochu a firmám by byla doporučena či nařízena práce z domova pro zaměstnance.

Současná čísla vývoje epidemie covidu-19 podle modelů Ústavu zdravotnických informací (ÚZIS) předvídají spíš pomalejší brzdění epidemie, které bude trvat nejméně celý listopad. Rychlejší zbrždění je možné, podle Blatného ale vyžaduje snížení kontaktů, práci v maximální možné míře z domova a zodpovědné dodržování už přijatých protiepidemických opatření.

Od pondělí bude pro Čechy i v Bavorsku povinná karanténa

Bavorsko od pondělí zruší pro české občany výjimku pro cestování s negativním testem na koronavirus. Povinná bude desetidenní karanténa, po pěti dnech ji bude možné ukončit negativním testem na onemocnění covid-19. Na twitteru to uvedlo české ministerstvo zahraničí. Výjimka bude platit pro tranzit, mezinárodní dopravu, malý příhraniční styk, návštěvy nejbližší rodiny nebo střídavou péči o dítě. U pendlerů zůstávají stejné podmínky jako dosud, tedy pravidelné testování.

Německo zařadilo Česko od 25. září mezi rizikové oblasti. Návštěvník, který nemá výjimku a neprokáže se negativním testem na covid-19, musí na 14 dnů do karantény. Čeští pendleři mají výjimku od bavorské vlády, ale od 23. října platí v Bavorsku povinnost nechat se jednou za týden otestovat. Pro zahraniční pracovníky jsou testy bezplatné, hradí je bavorská vláda.