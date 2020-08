Malá sázka dvou vtipálků a velkolepý podfuk

MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

Jak z obyčejného domu udělat – alespoň na den - nejznámější adresu ve městě? Nic na tom není, chce to jen trochu fištrón.

Dnes je asi nejznámější londýnskou adresou sídlo britského premiéra v Downing Street číslo 10. Počátkem 19. století se ale dvěma přátelům podařilo téměř nemožné: Udělat nejznámější adresu s jednoho namátkou vybraného obyčejného domu.

Theodore Hook (1788-1841) byl nejen novinář a spisovatel, ale také náramný vtipálek. Se svým kamarádem architektem a spisovatelským kolegou Samuelem Beazleyem se vsadil o jednu guineu, že z domu v Berners Street číslo 54, který na procházce právě míjeli, udělá nejznámější londýnskou adresu.

Následující týdny pak Hook věnoval pečlivým přípravám a psaní tisíců dopisů, v nichž na příslušnou adresu do domu paní Tottenhamové objednal nejrůznější zboží, řemeslníky, úřady, uchazeče o práci a obchodníky.

Sedmadvacátého listopadu 1809 pak nastal den D, který vstoupil do dějin jako Podfuk v Berners Street (Berners Street Hoax). Oba vtipálci se usídlili v domě naproti a pozorovali, co se bude dít.

A stálo to opravdu za to. Už od pěti ráno se do Berners Street 54 začali sjíždět kominíci. Postupně jich přijelo 12. Než je nechápající obyvatelé domu stihli vypoklonkovat s tím, že si žádné čištění komínů neobjednali, dorazily vozy s uhlím. Následovali cukráři se svatebními dorty, funebráci s rakvemi na míru, velebníčci ze všech sousedních farností nebo obchodníci s rybami. Šest stěhováků přivezlo varhany a dorazilo i tucet klavírů. Nechyběli lékaři a zubaři, ševci, klenotníci, optici, malíři, parukáři, květinářky, ladiči pian, pekaři, řezníci a bůhvíkdo ještě. Úzká ulice se brzy zaplnila stovkami objednaných lidí, nemluvě o davech čumilů. Nastal neuvěřitelný chaos.

Na odpoledne byl vedle další honorace a bankéřů pozván i sám londýnský starosta, který si na místě uvědomil vážnost situace a zalarmoval policii, aby ulici uzavřela. Muži zákona ale neměli šanci proti záplavě uchazečů o místo v řadách služebnictva, kteří sem napochodovali na pátou hodinu odpoledne. Ulici se podařilo vyklidit až ve večerních hodinách. Událost zaplnila stránky novin, a tak Hook svou sázku vyhrál. Berners Street č. 54 bylo toho dne skutečně nejznámější londýnskou adresou. Hook to zorganizoval opravdu dokonale a oba pánové se navíc královsky pobavili.

Londýnské policii to ale moc vtipné nepřipadalo. Zajistila dopisy od neznámého vtipálka a vypsala na jeho dopadení dokonce odměnu, ale pátrání bylo neúspěšné. Hook se na pár dnů pro jistotu uklidil na venkov, ke svému ztřeštěnému kousku se oficiálně přiznal až v roce 1835.

Smutná zpráva pro návštěvníky Londýna: Dům paní Tottenhamové bychom dnes hledali marně. Na jeho místě stojí hotel Sanderson.