"Špinavé" kafe dobývá svět, trend přebírají i špičkové kavárny
10. 2. 2026 – 14:49 | Magazín | Tamara Černá
Svět propadá nápojům s extra shotem espressa, za fenoménem stojí sociální sítě i chuť.
Ještě před několika lety patřilo espresso k jasně vymezeným kávovým stylům: buď stálo samostatně, nebo tvořilo základ tradičních mléčných nápojů typu cappuccino či latte. Dnes se však svět kaváren posouvá směrem k hybridním formám, které překračují hranice mezi kávou, čajem i dezertem. Jedním z nejvýraznějších trendů posledních let jsou takzvané „dirty“ drinky – nápoje, do nichž se přidává shot espressa, často do původně nekávového základu, jako je matcha latte, chai nebo studené mléko. Tento jednoduchý zásah mění nejen chuťový profil, ale i vizuální podobu nápoje, a právě kombinace estetiky, kontrastů a silného chuťového zážitku stojí za jejich raketovým rozšířením.
Původ samotného fenoménu sahá do Japonska, kde vznikl nápoj známý jako „dirty coffee“ – vrstvená kombinace studeného mléka a horkého espressa, které se nemíchají, ale vytvářejí výrazný kontrast teplot i chutí. Tento styl se rychle rozšířil do Jižní Koreje, Tchaj-wanu a Číny, kde se stal symbolem moderní městské kavárenské kultury. Podle serveru Perfect Daily Grind patří dirty coffee mezi nejpopulárnější „signature drinks“ v čínských specializovaných kavárnách a výrazně přispívá k odlišení jednotlivých podniků v extrémně konkurenčním prostředí. Estetický efekt pomalu se rozpíjejícího espressa nad mléčnou základnou navíc perfektně zapadá do vizuální logiky sociálních sítí, kde nápoje fungují jako obsah s vysokým virálním potenciálem.
Postupně se koncept „dirty“ rozšířil i na další typy nápojů, především na dirty matcha a dirty chai. V těchto případech se k tradičnímu čajovému základu přidává espresso, čímž vzniká komplexní chuťový profil kombinující hořkost kávy, sladkost mléka a aromatičnost čaje. Dirty chai, tedy spojení masala chai a espressa, se stal populárním zejména ve Velké Británii a Spojených státech, kde oslovuje publikum hledající alternativu ke klasickým latté nápojům. Podle analýzy značky Drink Me Chai stojí za jeho úspěchem především spojení dvou světů – čajového rituálu a rychlého kávového povzbuzení – a také silná vizuální stránka vhodná pro sdílení na sociálních sítích.
Zásadní roli v popularizaci dirty drinků sehrál TikTok a Instagram. Krátká videa zachycující moment, kdy horké espresso dopadá na studený základ a vytváří charakteristický „špinavý“ efekt, dosahují statisícových zhlédnutí. Podle portálu KopiGuide patří dirty coffee mezi nejvýraznější globální kávové trendy roku 2025 a kavárny po celém světě experimentují s variantami, jako je dirty mača, dirty hodžiča nebo dirty čokoláda. Tento trend zároveň potvrzuje posun kavárenské kultury směrem k zážitkovému konzumu, kde je samotný proces přípravy stejně důležitý jako chuť.
Zajímavým aspektem dirty drinků je jejich kulturní adaptabilita. Zatímco v Asii dominují minimalistické receptury zdůrazňující kvalitu surovin, v Evropě a Severní Americe se často objevují výraznější variace s ochucenými sirupy, alternativními mléky či krémovými pěnami. V Thajsku se dirty latte stal doslova symbolem nové generace kavárenské kultury a jedním z nejrychleji rostoucích položek v nabídce specializovaných podniků, jak uvádí server Caffeine Spots . V tomto kontextu už nejde jen o kávu, ale o sociální rituál, vizuální identitu a osobní vyjádření.
Vzestup dirty drinků tak ilustruje širší proměnu globálního kávového trhu. Konzumenti dnes nehledají pouze kofein, ale komplexní smyslový zážitek, který propojuje chuť, vůni, teplotní kontrasty i vizuální estetiku. Přidaný shot espressa funguje jako jednoduchý, ale účinný nástroj, jak známé nápoje proměnit v něco nového a vzrušujícího. Pokud bude současný trend pokračovat, lze očekávat další experimenty na pomezí kávy, čaje a dezertní gastronomie – a „dirty“ koncept se pravděpodobně stane pevnou součástí moderní kavárenské kultury.