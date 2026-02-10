Tajemství svátku lásky. Kdo byl svatý Valentin a proč slavíme právě 14. únor?
10. 2. 2026 – 15:13 | Zpravodajství | Alex Vávra
Svátek svatého Valentýna má kořeny v dávných legendách, středověké poezii i lidových zvycích, které se postupně proměnily v moderní oslavu lásky. Jak se z památky křesťanského mučedníka stal celosvětový fenomén plný srdcí, přání a romantických gest?
Den svatého Valentýna patří k těm svátkům, které v sobě spojují historii, legendy, víru, lidové zvyky i moderní komerci. Pro někoho je symbolem romantické lásky, pro jiného zbytečně importovaným svátkem, přesto se mu daří už po staletí přežívat a proměňovat se podle doby. Jeho dnešní podoba má k původnímu křesťanskému svátku daleko, přesto mezi minulostí a současností vede překvapivě souvislá linie.
Historie a původ svátku
Kořeny Valentýna sahají do raného křesťanství. Ve 3. století žilo několik mučedníků jménem Valentin, jejichž osudy se časem propojily do jediné legendární postavy. Nejčastěji se zmiňuje Valentin Římský, kněz popravený kolem roku 269 za vlády císaře Claudia II., a Valentin z Terni, biskup umučený o několik let později. Podle tradice byl Valentin Římský uvězněn za to, že pomáhal pronásledovaným křesťanům. Během věznění měl uzdravit slepou dceru svého žalářníka a před popravou jí zanechat poselství, které se později stalo symbolem osobního vyznání náklonnosti.
K Valentýnovi se vážou i další legendy, například že tajně oddával zamilované páry v době, kdy bylo manželství některým mužům zakázáno. Právě tato představa z něj udělala ochránce lásky vzdorující moci a zákonům. Samotný svátek je církevně doložen už v 8. století, ale dlouho neměl žádný romantický význam. Spojení s láskou se objevuje až ve středověku, kdy se v Evropě rozvíjela kultura dvorské lásky a zároveň vznikla víra, že v polovině února se začínají párovat ptáci. Literatura 14. a 15. století pak Valentýna pevně spojila s city, náklonností a partnerskými vztahy.
Často zmiňovaná domněnka o přímém navázání Valentýna na antické římské luperkálie nemá pevný historický základ. Tyto starořímské slavnosti byly spíše očistnými a zdravotními rituály než oslavou romantické lásky. Spojení s Valentýnem vzniklo až mnohem později v rámci snahy vysvětlit původ svátku atraktivním a jednoduchým způsobem.
Od středověkých vyznání k moderním oslavám
Od novověku se Valentýn začal postupně proměňovat v lidový a později masový svátek. V Anglii se už v 16. století objevují psaná milostná přání a v 18. století se rozšířila tištěná valentýnská blahopřání. Zásadní zlom přineslo 19. století, kdy poštovní reformy umožnily levné a anonymní posílání přání. Valentýnky se začaly vyrábět továrně, zdobily se krajkou, stuhami a ilustracemi a jejich produkce zaměstnávala tisíce lidí. Ve stejné době se svátek pevně uchytil i ve Spojených státech, kde se stal předzvěstí dalších komerčně úspěšných svátků.
Ke kartám se postupně přidaly květiny, sladkosti a později šperky. Zlomovým momentem bylo uvedení čokolád v ozdobných krabičkách ve tvaru srdce v druhé polovině 19. století, které dodnes patří k nejoblíbenějším valentýnským dárkům. Ve 20. století se Valentýn stal globálním fenoménem, i když jeho přijetí nebylo všude samozřejmé. V některých zemích je oficiálně odmítán nebo omezován, přesto se těší oblibě mezi obyvatelstvem, zejména mladšími generacemi.
Dnes se Den svatého Valentýna slaví v mnoha podobách. Pro někoho znamená romantickou večeři, květiny a vyznání lásky, pro jiného příležitost potěšit přátele, děti nebo rodinu drobným gestem. Ve školách si děti vyměňují přání, v digitálním prostředí se posílají elektronické valentýnky a zprávy. Internet a sociální sítě přinesly nové formy oslav, ale základní myšlenka zůstává stejná.
Valentýn tak prošel dlouhou cestu od památky nejasného mučedníka přes středověké básníky až k moderním výlohám plným srdcí. Navzdory komerčnímu nánosu si stále uchovává své jádro. Připomíná, že lidé mají potřebu dávat najevo náklonnost, blízkost a lásku, a že takové gesto má smysl bez ohledu na dobu, formu nebo cenu dárku.