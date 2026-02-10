Nejen USA má průmyslové vizionáře minulosti. Jak v Čechách a na Moravě formovali současnost
10. 2. 2026 – 14:12 | Magazín | Žanet Ka
Jak se z českých zemí stala průmyslová velmoc a co stálo za rozkvětem, který nám záviděla celá monarchie? Připomeňme si éru velkých vizionářů, jako byli Rothschild či Křižík, kteří měli odvahu investovat do budoucnosti. Jak tato „krásná epocha“ formovala základy moderního státu?
Představte si svět, kde je uhlí jen podivným černým kamením, které se nanejvýš pálí na popel pro hnojení polí. Svět, kde cesta z Vídně na Moravu trvá dny v nepohodlném dostavníku a kde se po setmění život v podstatě zastaví. Tak vypadala realita na počátku 19. století. Během několika desítek let se však odehrála revoluce, která položila základy moderního světa, ve kterém dnes žijeme.
Když se kámen měnil v černé zlato
Ještě na začátku předminulého století bylo uhlí považováno za kuriózní surovinu. Tehdejší lidé si s ním nevěděli rady a v brožurkách se museli dočítat, že se s ním dá opravdu topit v kamnech. Skutečný zlom přišel až s rozvojem průmyslu. Uhlí se stalo pohonem pro stroje, které začaly nahrazovat lidskou a zvířecí sílu.
Vzpomeňte si na jména jako Salomon Mayer Rothschild. Právě tento bankéř pochopil potenciál Vítkovických železáren a uhlí, které se v jejich blízkosti těžilo. Díky němu a dalším podnikatelům se z dříve opomíjeného nerostu stala strategická surovina, která přinesla do českých zemí nebývalé bohatství a nastartovala éru velkých fabrik.
Železnice: Zkracování vzdáleností i času
Dalším symbolem této doby byl nástup železnice. Projekt Severní dráhy císaře Ferdinanda, která propojila Vídeň s Moravou a Slezskem, nebyl jen technickým úspěchem. Pro naše předky to znamenalo naprostý převrat vnímání prostoru. Najednou bylo možné cestovat rychlostí, o které se dřívějším generacím ani nesnilo. Železnice nepřevážela jen zboží a suroviny, ale i nové myšlenky a kulturu.
Od petrolejek k elektrické záři
Změna se však neděla jen na kolejích a v továrnách, ale i přímo v domácnostech. Zatímco na začátku století se svítilo lojovými svíčkami, konec 19. století už patřil vizionářům jako byl František Křižík. Ten v roce 1887 postavil v Praze první elektrárnu, a začal tak vytlačovat tmu z ulic i domů.
Tato éra byla o technice, o odvaze investovat a tvořit. Vznikaly první velké peněžní ústavy, jako byla Živnostenská banka, které umožnily českým podnikatelům růst. Svět našich předků se tehdy měnil před očima- z tichého venkova se stávala moderní průmyslová společnost, jejíž plody využíváme dodnes.
Svět, který se nezastavil
Devatenácté století bylo érou neuvěřitelných kontrastů. Na jeho začátku lidé věřili, že železnice je nebezpečný vynález, který svou rychlostí poškodí lidské zdraví, a na jeho konci už s naprostou samozřejmostí svítili žárovkami a cestovali napříč kontinenty. Vznikaly první velké peněžní ústavy, jako byla Živnostenská banka, které umožnily českým podnikatelům růst. Tato doba položila základy moderní občanské společnosti, obchodu i školství.
Když se dnes rozhlédneme kolem sebe, vidme dědictví tehdejších vizionářů v každém detailu- od struktury našich měst až po fungování moderních bank. Naši předkové prošli cestou od nedůvěry k černému uhlí až k branám technologického věku. Byla to fascinující jízda, díky které je náš dnešní život o tolik snazší a propojenější. Z tichého venkova se stala moderní průmyslová společnost, jejíž plody využíváme dodnes.