Faltýnek si klidně vyrazil do Španělska, Babišovi se to nelíbí

AKTUALITA - Aktuality autor: luk

Předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek se vrátil ve čtvrtek domů ze Španělska, kam odcestoval v sobotu. Jeho cesta do Málagy tak následovala den po zveřejnění fotografií z kontroverzní vyšehradské schůzky, která stála Romana Prymulu post ministra zdravotnictví a Faltýnka pozici prvního místopředsedy ANO.

Faltýnkova cesta do Španělska není dobrým signálem, řekl ve čtvrtek při uvedení Jana Blatného (za ANO) do funkce ministra zdravotnictví premiér Andrej Babiš (ANO). Na tiskové konferenci apeloval na to, aby občané dodržovali koronavirová opatření a omezili kontakty. Faltýnkovo chování se mu v tomto kontextu nelíbí. "Neznám detaily, ale není to dobrý příklad. Potom, co došlo k té kontroverzní schůzce, tak to určitě není dobrý signál ze strany pana Faltýnka. A mně se to nelíbí," řekl Babiš.

Po návratu do Prahy Faltýnek svoji cestu do zahraničí zlehčoval. "Jsem zločinec a je potřeba mě opravdu zastřelit, vyhodit. A to bude nejlepší řešení," řekl ironicky novinářce České televize, která na něj spolu s dalšími novináři čekala na letišti.

Cesta následovala den po zveřejnění fotografií, podle kterých se Faltýnek sešel s Prymulou v restauraci, ačkoliv ty musejí být kvůli vládním opatřením zavřené. Faltýnek se kvůli kauze vzdal role ve vedení ANO, o jeho pokračování v čele poslaneckého klubu mají rozhodnout jeho členové.

Sám Babiš v létě rovněž čelil kritice kvůli zahraniční cestě. Podle opozice se choval papalášsky, když občany vyzýval k trávení dovolené v Česku a sám odletěl v srpnu na řecký ostrov Kréta. "Hotel jsme měli už zaplacený, tak jedu. Peníze ale budu utrácet hlavně v Česku. Dvakrát v lázních Třeboň a jednou v Mariánských Lázních," řekl v létě Babiš Lidovým novinám.

Podíl pozitivních testů na covid ve středu přesáhl 34 procent, v Evropě se koronavirem nakazilo přes deset milionů lidí

Podíl pozitivních testů na covid-19 byl ve středu v Česku rekordních 34,44 procenta. Laboratoře udělaly ve státní svátek 37 680 testů, o 9500 méně než v úterý. Nakažených bylo ve středu téměř 13 000, od začátku epidemie se koronavirem v Česku prokazatelně infikovalo přes 300 000 lidí.

V Evropě se koronavirem nakazilo už přes deset milionů lidí, z toho rekordních 1,5 milionu za uplynulý týden, uvedl šéf evropské pobočky Světové zdravotnické organizace (WHO) Hans Kluge. Při setkání s evropskými ministry zdravotnictví varoval, že zaplněnost evropských nemocnic je nyní podobná jako na vrcholu jarní vlny pandemie covidu-19 a že počet úmrtí se v uplynulém týdnu zvýšil o třetinu.

WHO do evropského regionu zahrnuje celkem 54 zemí a počítá do něj kromě Ruska také někdejší státy Sovětského svazu jako Tádžikistán, Uzbekistán, Turkemistán či Kazachstán.