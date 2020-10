Koronavirem se už nakazilo pětačtyřicet milionů lidí

AKTUALITA AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: luk

Nákaza koronavirem se na světě potvrdila už u více než 45 milionů lidí, přes 1,18 milionu infikovaných zemřelo. V Česku přibylo ve čtvrtek 13 051 případů.

Jak vyplývá z dat americké Univerzity Johnse Hopkinse, která pandemii covidu-19 dlouhodobě sleduje, zůstávají nejvíce postiženou zemí světa co do počtu nakažených USA. Země, která má téměř 330 milionů obyvatel, zaznamenala už více než 8,9 milionu nakažených. Následuje Indie s osmi miliony potvrzených případů a Brazílie s téměř 5,5 miliony. Hranici jednoho milionu nakažených překročilo už osm zemí světa včetně tří evropských - Ruska, Francie a Španělska.

Virus SARS-CoV-2, který způsobuje nemoc covid-19, se objevil loni v prosinci v Číně, první milion lidí se nakazil začátkem dubna. Počet infikovaných ve světě začal zrychlovat v červenci, v říjnu zaznamenala řada zemí dosud nejvyšší počty potvrzených případů za den. Hranice 40 milionů infikovaných padla 19. října.

Ve čtvrtek přibylo v Česku 13 051 nakažených, stejně jako ve středu

Ve čtvrtek přibylo v Česku 13 051 potvrzených případů koronaviru. Je to zhruba stejně jako ve středu, ovšem proti minulému čtvrtku nárůst přibližně o 1100 případů zpomalil. V poslední době přitom většinou v mezitýdenním srovnání přírůstek nakažených zrychloval. Vývoj ovšem může být ovlivněn tím, že ve středu byl státní svátek. Od březnového začátku epidemie odhalily laboratoře v zemi 310 068 nakažených, s koronavirem dosud zemřelo 2862 lidí. Podíl pozitivních testů na covid-19 byl ve středu rekordních 34,44 procenta.

#UpozorneniNaCesty: Rakousko zavádí povinnost negativních testů ne starších než 72 hodin pro cesty z celé ČR. Nařízení platí od půlnoci z pátka na sobotu. Výjimku budou mít pendleři, pendlující studenti nebo pravidelné návštěvy rodiny. Za porušení pravidel hrozí vysoké pokuty. — Tomáš Petříček (@TPetricek) October 29, 2020

V současné době podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) vidíme začátek snižování šíření epidemie covidu-19. Zatím ale podle něj není vyhráno. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška ale debata o uvolňování přijatých opatření zatím není namístě. Pokud neubude i hospitalizací, jednalo by se podle něj spíš o zpřísnění. "To, co se teď děje, je pravděpodobně začátek snižování. Když bude tento začátek pokračovat, budeme mít vyhráno. Zatím vyhráno nemáme," řekl k tomu nový ministr zdravotnictví. Kapacita nemocnic bude podle něj dostatečná. Odkládání péče, které její navýšení umožnilo, by ale podle jeho slov nemělo trvat moc dlouho.

Ve Francii zavřou bary a restaurace, Češi cestující do Rakouska budou muset mít negativní test

Epidemická situace napříč Evropou se nelepší, a většina zemí proto zavádí přísnější opatření. Ve Francii v pátek začíná celostátní karanténa, která bude platit do 1. prosince. Zavřené budou restaurace a bary i obchody, které nejsou životně důležité. Lidé se mohou vzdálit z domova jen kvůli cestě do práce, na nákup potravin, ze zdravotních nebo závažných rodinných důvodů. Při porušení těchto pravidel hrozí pokuta 135 eur (asi 3700 Kč). Omezené je i cestování mezi regiony a vstup do země je možný pouze s negativním testem. Školy zůstávají otevřené.

Zpřísněná protiepidemická opatření platí také ve Švýcarsku, které zaznamenalo rekordní nárůst počtu nakažených. Čtyřtisícovou hranici nových případů koronaviru poprvé překonalo i Rakousko, které v sobotu oznámí přísnější kroky proti šíření nákazy. Od půlnoci z pátku na sobotu bude nově vyžadovat od návštěvníků z Česka negativní test na koronavirus, který není starší než 72 hodiny. Výjimku z nového nařízení mají mít například pendleři, dojíždějící studenti nebo lidé, kteří jezdí pravidelně na návštěvy za rodinou.