Opatření netřeba zásadně zpřísňovat, soudí nový ministr zdravotnictví Blatný

Prezident Miloš Zeman přijal na zámku v Lánech demisi ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) a jeho nástupcem jmenoval lékaře Jana Blatného (za ANO). Nový ministr odpoledne po uvedení do úřadu prohlásil, že chce změnit strach z koronaviru v respekt, a vyslovil názor, že protikoronavirová opatření nebude třeba zásadně zpřísňovat.

Prymulu navrhl odvolat premiér Andrej Babiš (ANO) poté, co byly minulý týden zveřejněny fotografie, jak Prymula v nočních hodinách opouští restauraci a usedá do auta bez roušky. Dětský hematolog Blatný dosud působil jako náměstek ředitele Fakultní nemocnice Brno, jako lékař se specializuje na léčbu dětí s poruchami srážlivosti krve. Ministerstvo zdravotnictví je klíčovým úřadem v současném boji s epidemií covidu-19.

Zeman po ceremoniálu řekl, že přijal Prymulovu demisi. "Na rozdíl od útěšné komunity zkoumající například hemofilii, je politika nesmírně krutá záležitost. A politik, kterým je ministr, je vystaven útokům, které si vědec ani nedokáže představit. Dokonce jsem vám říkal, že přecházíte z parku do džungle," přiblížil Zeman obsah úterního jednání s Blatným.

Dodal, že obdivuje jeho odvahu. "A oceňuji ji. Vážím si též toho, že jste se rozhodl pana Prymulu jmenovat svým spolupracovníkem v boji proti epidemii. Zde nerozhodují tituly ani funkce, ale upřímná snaha epidemii potlačit," uvedl. Podle dřívějších informací má být Prymula součástí expertního týmu, který doporučuje protiepidemická opatření. S odkazem na schůzku, kvůli které musel skončit Prymula, poradil prezident novému ministrovi, aby nechodil na pražský Vyšehrad. "Je tam nebezpečno," řekl Zeman.

Nový ministr Blatný chce změnit strach z koronaviru v respekt

Hlavní úkol pro sebe a resort zdravotnictví vidí nový ministr Jan Blatný (za ANO) v potřebě změnit vnímání situace a nálady ve společnosti. Strach z viru, který lidi paralyzuje a rozděluje, je potřeba přeměnit v respekt, řekl novinářům po svém uvedení do funkce. Podrobnosti chce představit v pátek na tiskové konferenci.

Vládou přijatá opatření pro zmírnění šíření epidemie nebude podle něj třeba zásadně zpřísňovat, lidé je ale musí respektovat. "Nemůžu vám hned po svém nástupu říct, co udělám. Ale můžu vám slíbit, že rozhodování bude založené na datech, která budou sdílená a musí být všem srozumitelná," uvedl.

Zásadní věci, které se podle něj teď řeší, je kapacita nemocnic a personálu. "Je velice dobře, že se budují obě polní nemocnice. Zatím se nezdá, že by bylo potřeba další podobné externí kapacity budovat," dodal. Jako jednu z prvních věcí chce s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO) řešit případné znovuotevření škol. "Je potřeba na základě dat, která máme, zjistit, jestli to (uzavření škol) má zůstat, nebo se to má změnit," dodal.

Nabídku, aby se stal ministrem, považoval za výzvu a něco, kde může pomoct. "Jsem nestraník a o politickou část této otázky jsem se příliš nezajímal," uvedl. Služby odcházejícího ministra Romana Prymuly chce dál využívat, protože jej považuje za skvělého odborníka. Sejde se s ním a dohodnou se, jak budou spolupracovat. Blatný také na první tiskové konferenci vyvrátil dosavadní informace zveřejněné jeho jménem na twitteru. Zdůraznil, že je nepsal. "Ty různé twittery, které se objevily, ve kterých bylo psáno, že budu zavírat výtahy a vypínat světla, vezměte s rezervou. Nebyl jsem to já, kdo je zřídil," zdůraznil.

"Hlavní téma, které musí pan ministr řešit, je samozřejmě pandemie covidu-19," řekl Babiš při uvádění Blatného do funkce. Objektivní data ohledně toho, jak fungují poslední opatření, budou podle něj k dispozici v pátek. "Včera (ve středu) byl svátek a celkově ty modely nejsou úplně jasné, jestli už brzdíme, nebo nebrzdíme," vysvětlil Babiš.

Druhá výměna ministra zdravotnictví za krátkou dobu

Na podzim, kdy se v Česko postupně dostalo v množství nakažených covidem-19 na počet obyvatel mezi nejhorší země světa, se jedná o druhou výměnu na postu ministra zdravotnictví. Ministr Adam Vojtěch (za ANO) rezignoval 21. září. Tehdy řekl, že chce vytvořit prostor pro řešení epidemie. Počty případů v září strmě rostly a ve dnech před Vojtěchovým odchodem překonaly 3000 za den. V současné době se několikrát dostal denní počet nově pozitivních i nad 15 000.

Vojtěchův nástupce Prymula, který byl původně jeho náměstkem a v květnu z ministerstva po sporech odešel na nově vzniklé místo vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví, měl jako odborník na epidemiologii pomoci epidemii znovu dostat pod kontrolu. Za 38 dnů jeho šéfování ministerstvu byl znovu vyhlášen nouzový stav, uzavřely se školy i většina obchodů, zakázány jsou kulturní a sportovní akce, omezeny svatby a pohřby, nosí se opět roušky i venku a od středy platí také noční zákaz vycházení.

Prymula po zveřejnění fotografií ze schůzky na Vyšehradě odmítl, že by porušil jakákoliv z vlastních protiepidemických opatření. Původně nevyslyšel Babišovu výzvu k rezignaci, premiér ale považoval jeho chování na fotografiích za nepřijatelné a navrhl v pátek Zemanovi jeho odvolání. Prymula později nevyloučil, že demisi nakonec sám podá. Ve středu obdržel od Zemana Řád bílého lva za zvládnutí první vlny koronavirové epidemie.