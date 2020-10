Blatný potvrdil, že podepsal petici za odstoupení Babiše

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) večer potvrdil, že v minulosti podepsal petici Milionu chvilek za demokracii za odstoupení premiéra Andreje Babiše (ANO). Do jeho vlády nyní vstoupil, protože pro něj bylo důležitější, že může pomoci v boji proti epidemii koronaviru. Po jednání vlády nechtěl rozebírat, zda stále trvá jeho názor, že by měl Babiš z funkce odejít. Zdůraznil, že premiér si ho do kabinetu vybral z odborných důvodů.

Předtím Blatný deníku Právo tvrdil, že je možné, že se jeho jménem podepsal někdo jiný. Poukázal v té souvislosti na falešný twitterový účet, který mu někdo vytvořil. Deník N ale upozornil na to, že Blatného podpis je potvrzený jeho pracovním e-mailem. Po jednání vlády Blatný novinářům řekl, že kontaktoval zástupce spolku Milion chvilek, kteří mu potvrdili, že podpis je skutečně jeho. Premiér Babiš v reakci na informace médií ještě před Blatného večerním prohlášením označil za důležité zvládnout současnou zdravotnickou krizi bez ohledu na politickou příslušnost nebo rozdílné politické názory. "Pana Blatného vnímám jako odborníka ve zdravotnictví. Do vlády se snažím vybírat vždy odborníky a nevybírám je podle sympatií vůči mně. Teď je důležité, abychom společně zvládli tuhle zdravotnickou krizi, která trápí celou Evropu. A to bez ohledu na politickou příslušnost nebo rozdílné politické názory. Na politikaření v této době skutečně není čas," napsal v SMS zprávě ČTK Babiš. Petici organizoval spolek Milion chvilek. "My, níže podepsaní, pokládáme za nepřijatelné, aby 71 let po komunistickém puči a 30 let po sametové revoluci byl premiérem naší země trestně stíhaný člověk, vedený jako agent StB," píše se v ní mimo jiné. Podle Deníku N musí každý, kdo výzvu podepíše, vyplnit svůj e-mail, na který mu přijde výzva, a tu musí potvrdit, jinak se jeho jméno v seznamu podepsaných neobjeví. Babiš uvedl Blatného do úřadu ve čtvrtek. Blatný v čele ministerstva zdravotnictví nahradil Romana Prymulu (za ANO), který musel z vedení ministerstva odejít poté, co byly minulý týden zveřejněny fotografie, jak v nočních hodinách opouští restauraci, která měla být zavřená, a usedá do auta bez roušky. Blatný poprvé předstoupil před poslance Blatný v pátek ve své sněmovní premiéře předstoupil před poslance. Varoval, že v Česku se stále a významně odehrává takzvané komunitní šíření nemoci covid-10 napříč společností. Poslední vládou přijatá opatření mají podle něj velký potenciál šíření zpomalit, ale jen tehdy, pokud je občané budou dodržovat. Podle něj se společnost nachází v klíčovém bodu zlomu a v následujících dvou týdnech by se mohla situace zlepšovat, což by mohlo vést ke snížení tlaku na nemocniční kapacity. Zásadní problém je podle ministra v počtu nakažených seniorů. Jejich podíl už v říjnu vzrostl na 14 procent. Zdůraznil, že tuto část lidí je nutné ochránit. Blatný varoval, že pokud lidé přestanou dodržovat opatření, jejich účinek se nedostaví. Soudí, že není nutné zavádět nová opatření, ale dodržovat ta přijatá. Systém zdravotní péče podle něj neohrožuje nedostatek lůžek nebo techniky, ale nedostatek personálu. Babiš poslancům v rámci vládní žádosti o prodloužení nouzového stavu řekl, že epidemie koronaviru v Česku podle údajů z posledních dnů začíná oslabovat, ale zdaleka není vyhráno. Blatný informoval, že takzvané reprodukční číslo se nyní pohybuje mezi 1,1 a 1,2. Tento údaj uvádí průměrný počet dalších osob, které se nakazí od jednoho pozitivně testovaného. Podle pondělních informací bylo 1,36. Za zásadní označil ministr to, že se dále nezvyšuje procento pozitivních testů vztažených na celkový počet testů. Související články Koronavirem se už nakazilo pětačtyřicet milionů lidí

