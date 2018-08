Soul ztratil svou královnu, zemřela Aretha Franklinová

někam, kam si myslím, že nepatří. Když to řeknu na rovinu, tak prostě torpédují naši demokracii a ústavní zvyklosti. A těmhle lidem Senát nedáme!" odůvodnil předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek svou kandidaturu do Senátu.

Díky zavedení možnosti zvolit si kratší rodičovskou dovolenou se v Česku zkrátila průměrná doba jejího trvání. Víc matek malých dětí tak pracovalo v pozicích s vyšší kvalifikací, měly i vyšší výdělky. Týkalo se to hlavně středoškolaček. Ukázala to nová

Kvůli zřícení stěny domu, která letos v dubnu usmrtila muže v pražské ulici Na Neklance, obvinila policie osm lidí. Za obecné ohrožení z nedbalosti jim v případě prokázání viny hrozí až osm let vězení.

Ve věku 76 let zemřela americká soulová zpěvačka Aretha Franklinová. Legendární umělkyni diagnostikovali před osmi lety rakovinu slinivky. Loni ukončila svou hudební kariéru, informuje Česká televize.

Ministerstvo zdravotnictví chce do konce roku předložit vládě zákon o odškodňování újmy způsobené povinným očkováním . Ministr Adam Vojtěch (za ANO) tak hodlá podle svých slov vyhovět doporučení ombudsmanky Anny Šabatové a zmírnit kritiku odpůrců očkování.

V sutinách mostu, který se v úterý zřítil v Janově , může být ještě deset až 20 lidí. Řekl to ve čtvrtek janovský prokurátor Francesco Cozzi. Odhad vychází z informací od lidí, kteří se nemohou spojit se svými blízkými, a z předpokládaného počtu aut na mostě v okamžiku neštěstí. Záchranáři se přitom stále nedostali ke všem zavaleným autům, která zůstala pod sutinami.

Italská vláda by mohla chtít správci dálnic Autostrade per l'Italia kvůli pádu mostu v Janově spíše vyměřit pokutu než odebrat koncesi. S odvoláním na zdroj z vlády o tom ve čtvrtek informovala agentura Reuters. Neštěstí si podle zpřesněných informací policie vyžádalo nejméně 38 mrtvých.

