Aktualizováno: Soud vyměřil Navalnému 9 let vězení za podvod a pohrdání soudem

(AKTUALIZOVÁNO, 14:03) Dopoledne soud uznal Navalného vinným z podvodu a pohrdání soudem. Oznámila to agentura TASS. Prokuratura pro známého kritika Kremlu žádala v souvislosti s těmito obviněními 13 let vězení. Navalnyj je v současné době ve věznici, kde si odpykává zhruba 2,5letý trest kvůli porušení podmínky dřívějšího rozsudku za údajnou zpronevěru. Vinu odmítá.

„Navalnyj se dopustil podvodu, tedy krádeže cizího majetku pomocí lsti,“ uvedla podle agentury TASS soudkyně Margarita Kotovová.

Podle serveru Kommersant soudkyně předního ruského opozičního aktivistu shledala vinným ze zvlášť rozsáhlého podvodu. „Navalnyj se dopustil otevřeného pohrdání soudem,“ pronesla o něco později Kotovová.

Ruské úřady podle Kommersantu v únoru proti opozičnímu předákovi Navalnému zahájily nový proces, ve kterém ho obvinily ze zpronevěry darů a urážky soudu během loňského procesu za hanobení válečného veterána Ignata Arťomenka, ve kterém ho soud shledal vinným a uložil mu pokutu.

