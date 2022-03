Je předčasné řešit setkání Putina se Zelenským, jednání nepokročila, tvrdí Kreml

Peskov zároveň obvinil Kyjev, že jeho vyjednávači činí Rusku návrhy, které jsou pro Moskvu nepřijatelné. Ukrajinští představitelé dříve uvedli, že jsou ochotni vyjednávat, ale nebudou přistupovat na ruská ultimáta.

Kremelský mluvčí dal najevo, že je předčasné hovořit o možném setkání ruského prezidenta Vladimira Putina a ukrajinské hlavy státu Volodymyra Zelenského. Zelenskyj už dříve uvedl, že je připravený se svým ruským protějškem jednat.

„Abychom mohli hovořit o schůzce obou prezidentů, musí být splněny domácí úkoly. Musí se uskutečnit rozhovory a poté musí být schváleny jejich výsledky,“ řekl Peskov. Dodal, že „zatím nedošlo k žádnému významnému pokroku“.

Kremelský mluvčí rovněž podle Reuters zopakoval tvrzení Moskvy, že ruští delegáti projevují při rozhovorech větší ochotu pracovat na dohodě než zástupci Ukrajiny.

Podle agentury Interfax Peskov uvedl, že Kreml neuvažuje o zavedení příměří během rusko-ukrajinských jednání. Obvinil ukrajinské síly z toho, že každou pauzu v bojích využívají k přeskupení sil a útoku na ruské jednotky.

