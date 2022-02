Solidarita s Ukrajinou. Češi dnes na mnoha místech protestovali proti ruské invazi

Lidé dnes na mnoha místech po celém Česku vyjádřili solidaritu s Ukrajinou, která čelí ruské invazi.

Solidární Praha

Na pražském Václavském náměstí se v podvečer sešly tisíce lidí, aby protestovaly proti ruské invazi na Ukrajinu. Demonstraci Praha stojí za Ukrajinou! pořádala česká a ukrajinská komunita s podporou hnutí Milion chvilek. Zhruba stovka lidí už na náměstí proti válce protestovala brzy odpoledne, lidé se sešli i u ruské ambasády v Korunovační ulici. Dnes ráno zahájila ruská armáda letecký i pozemní útok na Ukrajinu. Agresi odsoudili světoví i čeští politici.

Na konci demonstrace se protestující chytli za ruce, aby symbolizovali, že Ukrajinci nezůstali osamoceni. Protest pak zakončila ukrajinská hymna | zdroj: Pavel Makal

Lidé se na náměstí u sochy svatého Václava začali scházet okolo 17:00. Mají s sebou transparenty s nápisy Putin před mezinárodní tribunál, Stop Putin's crime nebo Ukrajinu nedáme, Ivane. Přinesli i ukrajinské, české a slovenské vlajky. Akce se účastní hlavně mladí lidé, včetně Ukrajinců. Demonstranti provolávají Sláva Ukrajině či vulgární pokřik v ukrajinštině týkající se ruského prezidenta Vladimira Putina. Protestující podle zpravodajky ČTK zaplnili vrchní část náměstí, policie ho musela uzavřít pro dopravu.

Putin dnes v televizním vystoupení oznámil, že dal svolení ke speciální vojenské operaci na ukrajinském Donbasu, poté svědci z řady měst po celé Ukrajině začali hlásit silné výbuchy. Ukrajinská pohraniční stráž uvedla, že ruské síly napadly hranici Ukrajiny z Ruska, Běloruska i z anektovaného poloostrova Krym.

Na protestu vystoupilo několik řečníků, kteří odsoudili ruský útok na Ukrajinu a vyjádřili Ukrajincům podporu. Solidaritu s Ukrajinou vyjádřili i zástupci Bělorusů žijících v Česku. „Rusko činí velkou historickou chybu, křivdu a bezpráví, které nelze omluvit,“ řekla zástupkyně Bělorusů na demonstraci. Je podle ní nepřípustné, že je Bělorusko do konfliktu vtaženo. Situace potvrzuje, že prezident Alexandr Lukašenko nereprezentuje vůli běloruského národa, uvedla.

Na akci promluvil i primátor Prahy Zdeněk Hřib, který připomněl, že pražský magistrát vyjádřil Ukrajině podporu a schválil dar deset milionů korun neziskové organizaci Člověk v tísni na pomoc Ukrajině.

Na konci demonstrace se protestující chytli za ruce, aby symbolizovali, že Ukrajinci nezůstali osamoceni. Protest pak zakončila ukrajinská hymna. Akce trvala necelou hodinu, na náměstí však dále postávaly hloučky lidí. Podle Daňka policisté nezaznamenali žádné incidenty související s demonstrací.

Lidé se na náměstí u sochy svatého Václava začali scházet okolo 17 hodin. Mají s sebou transparenty s nápisy Putin před mezinárodní tribunál, Stop Putin's crime nebo Ukrajinu nedáme, Ivane | zdroj: Pavel Makal

Počet účastníků dnešního protestu před ruskou ambasádou v Praze se zvýšil na několik set. Kolem 18:30 přišli k velvyslanectví lidé, kteří předtím demonstrovali proti ruskému vpádu na Ukrajinu na Václavském náměstí. Protestující před ambasádou vpodvečer podpořila iniciativa Modlitba za Ukrajinu.

Přítomní, z nichž většinu tvoří Ukrajinci, mají žlutomodré národní vlajky a také transparenty odsuzující válku. Vedle mírnějších textů, jako například Bože, ochraňuj Ukrajinu, se na nich objevují i ostřejší nápisy jako Dobrý Putin, mrtvý Putin. U mikrofonu se vystřídalo několik řečníků, jejichž projevy většinou zakončoval pozdrav Sláva Ukrajině - Hrdinům sláva. Jedná se o ukrajinský národní pozdrav a slogan.

Demonstrace začala ráno, kolem 10:00 bylo několik lidí u ambasády v Korunovační ulici s vlajkami Evropské unie a o něco více se jich sešlo na přilehlém náměstí Borise Němcova. Před ambasádu položili demonstranti, mezi nimiž jsou Češi i cizinci, transparent označující ruského prezidenta Vladimira Putina za vraha.

Hej, sokoly

Hráči orchestru Národního divadla dnes zahráli na piazzettě mezi svou historickou budovou a Novou scénou ukrajinskou národní hymnu. První česká scéna tak vyjádřila podporu nedaleké zemi, již dnes nad ránem napadla ruská vojska. K divadlu dorazily desítky lidí s vlajkami, studenti zpívali narychlo secvičenou tradiční polsko-ukrajinskou píseň Hej, sokoly.

Také členové orchestru se rychle museli seznámit s notovým partem, na to, aby hymnu ještě zazpívali v řeči, jíž nevládnou, si ale divadlo netrouflo, řekl ČTK mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk.

Kritici vpádu ruských vojsk na jiné území poukazují na paralely s rokem 1968, kdy Československo obsadily armády států tehdejší Varšavské smlouvy. V Česko dlouhodobě žije mnoho Ukrajinců a Ukrajinci jsou také nejpočetnější národnostní menšinou v zemi. K 30. červnu 2021 na území České republiky žilo již 183 250 občanů Ukrajiny, jako příslušník národnostní menšiny se označilo přes 50 000 občanů ČR.

Ukrajinskou hymnou je píseň Ukrajina ještě nezemřela s textem i hudbou z poloviny 19. století. V roce 1917 byla populární píseň oficiálně přijata jako hymna. V období přičlenění Ukrajiny do tehdejšího Sovětského svazu byla zakázána a vrátila se definitivně až několik let po rozpadu Sovětského svazu.

„Budu bránit svou vlast.“

Lidé pocházející z Ukrajiny protestující před budovou ruského velvyslanectví v Praze se kvůli dnešnímu útoku Ruska bojí o své blízké v rodné zemi. Mezi desítkami protestujících je také Andrej Bodnaruk pracují v nábytkářské firmě v Praze, který má na Ukrajině celou rodinu. Lidé jsou podle něj v šoku, bojí se, nevědí, co mají dělat, co bude následovat.

Ukrajinská vlajka na budově Národního muzea | zdroj: Pavel Makal

„Všichni příbuzní, sourozenci jsou na Ukrajině a všichni se nějakým způsobem toho konfliktu účastní. Jsem tady, abych jim alespoň tímto způsobem vyjádřil podporu. A jestli to nepůjde jinak, pojedu na Ukrajinu a budu bránit svou vlast,“ řekl ČTK mladík s nafukovacími balónky ve žlutomodrých barvách v rukách.

„Dívám se na to z pohledu žen a dětí, nevědí, jestli mají utéct nebo zůstat. Není k dispozici tolik dopravních prostředků k evakuací všech lidí. Nikdo neví, co bude. Nemáme prostředky protivzdušné obrany, jsme bezbranní a samopaly jsou proti Putinovi málo,“ konstatoval.

Sestra Bodnaruka žije v Kyjevě, ostatní příbuzní jsou v oblasti západní Ukrajiny. „Podle posledních zpráv se ruští vojáci blíží ke Kyjevu. Jestli dobudou centrální a východní Ukrajinu, mohou ohrozit i západ mojí vlasti, Českou republiku i Polsko. Kdo ví, kde se Putin zastaví,“ uvedl.

V oblečení v národních barvách dorazili i Polina a Mykola. Pár z Donbasu studující v Praze patří k rusky mluvící části ukrajinského obyvatelstva. „Přišli jsme vyjádřit svůj nesouhlas s ruskou agresí, protože to je jediné, co můžeme takhle na dálku udělat. Zažili jsme boje v roce 2014, máme s tím bezprostřední zkušenost. V Česku jsme několik let, ale zůstali nám tam rodiče, majetek a všichni přátelé, o které máme obrovský strach,“ sdělila Polina.

Akce se účastnili hlavně mladí lidé. Demonstranti provolávali „Sláva Ukrajině“ | zdroj: Pavel Makal

Podle mladé studentky mezi obyčejnými lidmi na východě nebyl problém, který byl vedl k válce. „O žádnou vůli národa nejde, mé rodiny ani kamarádů se nikdo na nic neptal,“ prohlásil. Připustila však, že vzniklo určité napětí kvůli nemožnosti používat ruštinu jako úřední jazyk. „Ale v každém případě to není žádný důvod k vojenské operaci na území suverénního státu,“ zdůraznila.

Brněnští vysokoškoláci

V Brně se dnes v podvečer narychlo sešli na podporu Ukrajiny vysokoškolští studenti. Pěšky se vydali od Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Joštově ulici k ruskému generálnímu konzulátu na Hlinkách, pak zamíří k ukrajinskému konzulátu.

Akce, které se podle odhadu ČTK účastnilo ze začátku asi 500 lidí, nemá svolavatele či organizátory, uvedli na místě účastníci. Zdůraznili však, že jde o mírový a pokojný protest, cílem je vyjádřit nesouhlas s vpádem ruských vojsk na Ukrajinu.

Studenti se svolávali dnes na sociálních sítích i během výuky. Studenti všech fakult, spojte se!, napsal například na twitteru jeden z iniciátorů. Někteří účastníci protestu si přinesli ukrajinské vlajky, v davu vlála také jedna vlajka Evropské unie. Na transparentech byly například nápisy Hands off Ukraine nebo Bohatí válčí, chudí umírají.

Další akce na podporu Ukrajiny se v Brně konají v pátek a v neděli. Páteční akce se uskuteční v podvečer před konzulátem na Hlinkách, nedělní v poledne na Dominikánském náměstí.

Podporu Ukrajině dnes vyjádřilo vedení brněnských vysokých škol i řada studentských iniciativ. Na mnoha akademických budovách vlaje ukrajinská vlajka.

S ukrajinskou vlajkou na podporu Ukrajině, kterou vojensky napadlo Rusko, přišla dnes odpoledne před ruský konzulát v Brně skupina studentů. Útok Ruska odsuzují, řekl ČTK Tomáš Crhonek studující právo na Masarykově univerzitě.

Před konzulátem se objevily i křídou nakreslená ukrajinská vlajka a nápisy Putin=Hitler nebo Russia is not SSSR odkazující na to, že Rusko není Sovětský svaz. Na zdi brány konzulátu jsou pak anglicky napsaná slova peace, love, liberty znamenající mír, láska a svoboda.

Na pražském Václavském náměstí se v podvečer sešly stovky lidí, aby protestovaly proti ruské invazi na Ukrajinu | zdroj: Pavel Makal

Studenti Fakulty sociálních studií (FSS) Masarykovy univerzity v Brně začali v souvislosti s konfliktem na Ukrajině rozdávat zájemcům stužky v ukrajinských barvách, které si lidé mohou připnout na oděv. Lidé si pro ně začali více chodit dnes, kdy Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu. Studenti pořádají i finanční sbírku. ČTK to dnes za organizátory řekl James Schichor.

„Řekl jsem si, že je potřeba něco udělat a rozdávání stužek mi přišlo jako minimum, co se dělat dá. Lidé chodí postupně, včera (ve středu) jsme začali, dneska je to mnohem intenzivnější. Chodí více lidí i zvenku mimo fakultu, co nejsou studenti. Stužek jsme zatím rozdali několik set, asi 600 až 700,“ uvedl Schichor.

Uvedl, že kromě rozdávání stužek začali studenti organizovat pro Ukrajinu i sbírku. Schichor ale nedokáže odhadnout, kolik se zatím vybralo peněz. „Sbírku nám posvětila katedra politologie, poputuje na Člověka v tísni. Pokladničky jsou zapečetěné, počítat se to bude v následujících dnech,“ uvedl Schichor.