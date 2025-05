Vítězka nejkrásnějšího těla v bikinách: "Stálo to spoustu úsilí"

8. 5. 2025 – 7:30 | Magazín | Jiří Rilke

Půvabná modelka si splnila velký sen a bude nás reprezentovat na světové soutěži v Thajsku. Zadarmo to ale nebylo.

Vítězka letošní Miss Grand Czech Republic, Markéta Mörwicková, neskrývá divokou směsici citů: Nadšení, dojetí, vděk a samozřejmě i náležitou pýchu. Modelka, která ještě mimoto zvítězila v bikini challenge, ke své postavě nepřišla jak slepá k houslím. Ne, tělo je vydřené jak se sluší a patří.

A dřina prý byla i účast ve finálových kolech soutěže krásy: Práce bylo hodně a spánku málo, přiznává.

„Mám radost, pracovala jsem na to, dá se říct, celé ty dva roky od mé poslední miss, kdy jsem věděla, že je potřeba nějaké věci dopilovat a byly silnější kandidátky. Jsem ráda, že to letos vyšlo. Dalo mi to dost úsilí,“ prozradila pro Super.cz.

Markéta si ve finále soutěže zabojovala už podruhé – první účast v roce 2022 ještě ve vítězství přetavit nedokázala.

„V ročníku 2022 jsem byla s Krystynou Pyszkovou, která je božské stvoření od hlavy až k patě. Ta tím proplouvala a myslím, že nás tahala hodně dopředu. Letos ta vítězka nebyla jasná a bylo to znát, proto jsme do toho musely šlapat ještě víc,“ srovnala zážitek z obou ročníků.

„Poslední týden byl docela náročný, málo spánku a hodně věcí, které bylo třeba udělat. Myslím si, že jsme to zvládly bravurně. Každá z nás si teď pár dní přispí, ale stálo to všechno za to. Můžeme být na sebe pyšné,“ dodala kráska, která si nejspíš nejdřív dopřeje zasloužený oddych, ale pak už se pomalu může začít chystat na ještě větší pódium: Bude reprezentovat Česko na světové soutěži v Thajsku.