Sociální sítě a marketing restaurace zničily manželství během jediného dne
7. 1. 2026 – 11:00 | Zpravodajství | Alex Vávra
Nevinné propagační video z restaurace odstartovalo rozpad manželství a skončilo u soudu. Případ ze Sicílie ukazuje, jak snadno se dnes může soukromý okamžik proměnit v veřejný skandál a otevřít zásadní otázky o ochraně soukromí v době sociálních sítí.
Nenápadná večeře při svíčkách, pár talířů na stole a mobilní telefon někde v pozadí. Přesně tak začal příběh, který se během několika dnů proměnil v právní spor, mediální kauzu a další varování před tím, jak tenká je dnes hranice mezi soukromím a veřejným prostorem. Sociální sítě, původně vnímané jako nástroj zábavy a propagace, se znovu ukázaly jako prostředí, kde i zdánlivě bezvýznamný okamžik může mít fatální následky.
V centru pozornosti stojí dvaačtyřicetiletý ženatý muž ze Sicílie, jehož manželství se rozpadlo poté, co se bez vlastního vědomí objevil v propagačním videu restaurace na TikToku. Záběry, které měly lákat zákazníky na příjemnou atmosféru podniku, se staly důkazem nevěry a spustily lavinu událostí, jež nyní řeší soudy i ochránci osobních údajů.
Večeře, která změnila všechno
Muž své ženě tvrdil, že jde na pracovní večeři s kolegy. Místo toho seděl v restauraci v Catanii naproti jiné ženě, v uvolněné a intimní atmosféře. Netušil, že personál podniku natáčí propagační video, v němž je on i jeho společnice jasně rozpoznatelní. Video bylo následně zveřejněno na TikToku jako součást online marketingu restaurace a rychle se začalo šířit.
Nakonec se dostalo i k manželce dotyčného muže. Ať už na něj narazila náhodou, nebo jí ho poslal někdo z okolí, výsledek byl stejný. Po zhlédnutí záběrů oznámila, že manželství končí, a manžela vyhodila z domu. Z krátkého videa se tak stal klíčový důkaz, který definitivně rozbil vztah, jenž měl zůstat skrytý za zdí osobního života.
Muž se následně rozhodl bránit právní cestou. Tvrdí, že restaurace porušila jeho právo na soukromí, protože nikdy nedal souhlas s natáčením ani se zveřejněním záběrů. Nejde přitom jen o osobní spor, ale o precedenční otázku, která se může dotknout mnoha podniků spoléhajících na sociální sítě.
Když marketing překročí hranici
Do případu se zapojila italská spotřebitelská organizace Codacons, která muže zastupuje. Podle ní restaurace jasně pochybila a vystavila zákazníka nepředvídatelným následkům. Organizace žádá finanční odškodnění a zvažuje i podání podnětu k italskému úřadu pro ochranu osobních údajů. Argument je jednoduchý: podnik nemůže bez jasného svolení natáčet své hosty a následně jejich podobu šířit na internetu, zvlášť pokud to má zásadní dopad na jejich osobní a rodinný život.
Celá kauza znovu otevřela širší debatu o tom, kam až mohou firmy v honbě za pozorností zajít. Autentická videa z provozoven dnes patří k nejúčinnějším marketingovým nástrojům, ale zároveň stírají hranici mezi veřejným a soukromým prostorem. Restaurace, bary i kluby se často chovají, jako by byl každý host automaticky součástí obsahu, aniž by se ptaly na jeho souhlas.
Podobné příběhy přitom nejsou ojedinělé. Nedávný skandál z USA, kdy byla během koncertu skupiny Coldplay zachycena personální ředitelka velké technologické firmy v objetí se svým šéfem, ukázal, jak rychle se může soukromý moment změnit v globální senzaci. Záběry z stadionové kamery, doplněné komentářem zpěváka, se během hodin rozšířily po internetu a přinesly aktérům vlnu spekulací, nenávisti i osobních následků.
Ještě dál zašel případ ze Severní Karolíny, kde porota nařídila tiktokové influencerce zaplatit obrovské odškodné kvůli údajné aféře s ženatým mužem. I zde sehrály sociální sítě roli katalyzátoru, který proměnil osobní vztah v právní a mediální problém.
Závěrem zůstává nepříjemná otázka, na kterou zatím neexistuje jednoduchá odpověď. V době, kdy může být každý okamžik zaznamenán, sdílen a virálně šířen, kdo nese odpovědnost za následky? Podniky hledající pozornost, platformy profitující z obsahu, nebo jednotlivci, kteří se ocitnou ve špatný čas na špatném místě?
Příběh ze Sicílie ukazuje, že cena za pár vteřin videa může být mimořádně vysoká. Nejde jen o ztracené manželství, ale o varování, že soukromí už dávno není samozřejmostí. A že hranice mezi nevinnou propagací a destruktivním zásahem do života člověka je dnes tenčí než kdy dřív.