Dnes je středa 7. ledna 2026., Svátek má Vilma
Nosily ho naše babičky. V roce 2026 bez něj nebude žádný módní outfit kompletní

7. 1. 2026 – 11:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Nosily ho naše babičky. V roce 2026 bez něj nebude žádný módní outfit kompletní
zdroj: Freepic.com
Je zvláštní, jak se móda dokáže vracet přesně k těm věcem, které jsme považovali za definitivně vyřešené. Někam hluboko uložené. Možná až směšně staromódní. A pak se zničehonic objeví znovu. Přesně to se stalo pro rok 2026  s broží.

Ještě donedávna patřila do kategorie „památka po babičce“. Malý šperk, který měl spíš sentimentální než módní hodnotu. Jenže letošní rok  ji posouvá do úplně jiné role. Z brože se stává klíčový stylingový detail – nenápadný, ale neoddiskutovatelný.

close-up-woman-jacket-luxurious-handmade-accessories-shiny-golden-brooch-shape-dragonfly zdroj: Freepic.com

Proč právě brož? Protože móda se unavila dokonalostí

Módní průmysl je v bodě, kdy má všeho až příliš. Příliš trendů, kolekcí, stejných outfitů. A právě v takových chvílích přichází ke slovu drobnosti, které měly a mají stále charakter.

Brož do této nálady dokonale zapadá. Hned z několika důvodů -  není prvoplánová, nezáří na první pohled, ale dokáže změnit celý dojem z outfitu připnutím do zvoleného kousku oblečení.

midsection-young-woman-wearing-fashionable-purple-dress zdroj: Freepic.com

Z přehlídek rovnou do ulic

Že nejde o krátkodobý výstřelek, potvrdily už módní přehlídky. Brože se objevily v nejrůznějších podobách – od výrazných, téměř sochařských kusů až po drobné vintage akcenty.

Na molech značek jako Celine nebo Tory Burch se brože staly plnohodnotnou součástí stylingu, ne jen doplňkem navíc. A u Chanel dostaly znovu prostor i ikonické motivy, které sahají až k odkazu Coco Chanel – ovšem v současné, odlehčené podobě. Brož se tak z nostalgie posunula ve funkční nástroj - opět!

brooch-shape-planet-with-ring-young-woman-s-white-jacket-light-from-sun-makes-shadow-yellow-background zdroj: Freepic.com

Jeden detail, který zachrání celý outfit

Možná právě proto si ji stylisté tolik oblíbili. Jedna výrazná brož dokáže proměnit obyčejné sako, svetr nebo kabát v outfit, který působí promyšleně a aktuálně, luxusně.

Nemusíte měnit celý šatník. Stačí přidat maličkost, která okamžitě přitáhne pozornost přesně tam, kam chcete. Na klopu. Na límec. Na rameno. Nebo klidně doprostřed hrudníku – pravidla tady neexistují.

woman-jewelery-concept-woman-hands-close-up-wearing-rings-earrings zdroj: Freepic.com

Pleteniny, saka i překvapivá místa

Velkým tématem je kombinace brože s úplety. Kardigany, svetry a měkké siluety dostávají díky malému šperku nový výraz – z obyčejného na více stylový. Právě tenhle kontrast je teď extrémně silný.

Brože se ale stále častěji objevují i tam, kde bychom je dřív nehledali. 

Na popruzích kabelek. 

Na šátcích. 

Na kloboucích. 

Dokonce i na pase džínů. 

Čím nečekanější místo, tím zajímavější outfit vám vznikne.

ChatGPT Image 7. 1. 2026 10_14_18 zdroj: ChatGPT

Více broží? Proč né

Rok 2026 přeje i odvážnějšímu přístupu. Kombinace několika broží najednou – různých velikostí, tvarů i materiálů – vytváří výrazný, ale překvapivě sofistikovaný efekt. Základ ale zůstává jednoduchý: čím výraznější šperky, tím méně výrazné oblečení.

Minimalistická košile, bílé tričko nebo jednoduché sako fungují jako ideální plátno.

close-up-portrait-female-model-wearing-dress zdroj: Freepic.com

Nejde jen o trend, ale i o postoj

Možná právě proto brože oslovují i ženy, které se módou běžně neřídí. Nevyžadují dokonalou postavu ani nejnovější kolekci. Jsou osobní a často v sobě nesou příběh. A dávají prostor projevit vlastní styl.

Není náhoda, že se k nim vracejí i osobnosti jako Julia Roberts nebo mladší módní ikony včetně Maya Hawke. 

Detail, co má smysl

Brož není návratem do minulosti. 

Je návratem k detailu. 

K pomalosti. 

K rozhodnutí, že styl nevzniká z množství, ale z citu.

A možná právě proto bude v roce 2026 tím nejaktuálnějším doplňkem ze všech. Protože móda se mění. Ale potřeba osobitosti zůstává.

Tagy:
móda módní trendy doplněk trend detail outfit brož
Zdroje:
hellomagazine.com, modernstitchesmag.com, peachyaccessories.com
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

