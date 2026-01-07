Nosily ho naše babičky. V roce 2026 bez něj nebude žádný módní outfit kompletní
7. 1. 2026 – 11:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Je zvláštní, jak se móda dokáže vracet přesně k těm věcem, které jsme považovali za definitivně vyřešené. Někam hluboko uložené. Možná až směšně staromódní. A pak se zničehonic objeví znovu. Přesně to se stalo pro rok 2026 s broží.
Ještě donedávna patřila do kategorie „památka po babičce“. Malý šperk, který měl spíš sentimentální než módní hodnotu. Jenže letošní rok ji posouvá do úplně jiné role. Z brože se stává klíčový stylingový detail – nenápadný, ale neoddiskutovatelný.
Proč právě brož? Protože móda se unavila dokonalostí
Módní průmysl je v bodě, kdy má všeho až příliš. Příliš trendů, kolekcí, stejných outfitů. A právě v takových chvílích přichází ke slovu drobnosti, které měly a mají stále charakter.
Brož do této nálady dokonale zapadá. Hned z několika důvodů - není prvoplánová, nezáří na první pohled, ale dokáže změnit celý dojem z outfitu připnutím do zvoleného kousku oblečení.
Z přehlídek rovnou do ulic
Že nejde o krátkodobý výstřelek, potvrdily už módní přehlídky. Brože se objevily v nejrůznějších podobách – od výrazných, téměř sochařských kusů až po drobné vintage akcenty.
Na molech značek jako Celine nebo Tory Burch se brože staly plnohodnotnou součástí stylingu, ne jen doplňkem navíc. A u Chanel dostaly znovu prostor i ikonické motivy, které sahají až k odkazu Coco Chanel – ovšem v současné, odlehčené podobě. Brož se tak z nostalgie posunula ve funkční nástroj - opět!
Jeden detail, který zachrání celý outfit
Možná právě proto si ji stylisté tolik oblíbili. Jedna výrazná brož dokáže proměnit obyčejné sako, svetr nebo kabát v outfit, který působí promyšleně a aktuálně, luxusně.
Nemusíte měnit celý šatník. Stačí přidat maličkost, která okamžitě přitáhne pozornost přesně tam, kam chcete. Na klopu. Na límec. Na rameno. Nebo klidně doprostřed hrudníku – pravidla tady neexistují.
Pleteniny, saka i překvapivá místa
Velkým tématem je kombinace brože s úplety. Kardigany, svetry a měkké siluety dostávají díky malému šperku nový výraz – z obyčejného na více stylový. Právě tenhle kontrast je teď extrémně silný.
Brože se ale stále častěji objevují i tam, kde bychom je dřív nehledali.
Na popruzích kabelek.
Na šátcích.
Na kloboucích.
Dokonce i na pase džínů.
Čím nečekanější místo, tím zajímavější outfit vám vznikne.
Více broží? Proč né
Rok 2026 přeje i odvážnějšímu přístupu. Kombinace několika broží najednou – různých velikostí, tvarů i materiálů – vytváří výrazný, ale překvapivě sofistikovaný efekt. Základ ale zůstává jednoduchý: čím výraznější šperky, tím méně výrazné oblečení.
Minimalistická košile, bílé tričko nebo jednoduché sako fungují jako ideální plátno.
Nejde jen o trend, ale i o postoj
Možná právě proto brože oslovují i ženy, které se módou běžně neřídí. Nevyžadují dokonalou postavu ani nejnovější kolekci. Jsou osobní a často v sobě nesou příběh. A dávají prostor projevit vlastní styl.
Není náhoda, že se k nim vracejí i osobnosti jako Julia Roberts nebo mladší módní ikony včetně Maya Hawke.
Detail, co má smysl
Brož není návratem do minulosti.
Je návratem k detailu.
K pomalosti.
K rozhodnutí, že styl nevzniká z množství, ale z citu.
A možná právě proto bude v roce 2026 tím nejaktuálnějším doplňkem ze všech. Protože móda se mění. Ale potřeba osobitosti zůstává.