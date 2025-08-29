Manželka přišla muži na nevěru: Šokuje vás jakým způsobem!
Muž z čínského města Yangjiang se stal nechtěným hrdinou bizarní kauzy: neúspěšná platba za antikoncepční pilulky vedla k telefonátu z lékárny jeho manželce, čímž se provalila jeho nevěra a rozpoutala lavina rodinných problémů.
Muž z jižní Číny nechtěně odhalil svůj mimomanželský poměr poté, co se mu nepodařilo zaplatit elektronicky za antikoncepční pilulky a personál lékárny následně kontaktoval jeho manželku. Incident se odehrál na pobočce Dashenlin Pharmacy v okrese Pinggang ve městě Yangjiang v provincii Guangdong. Podle deníku South China Morning Post se muž, jehož jméno nebylo zveřejněno, pokusil uhradit 15,8 jüanů, tedy asi 50 korun, prostřednictvím mobilního platebního kódu. Kvůli tomu, co popsal jako „systémový problém“, však transakce neproběhla.
Hovor z lékárny odhalil aféru
Zaměstnanci se následně snažili získat nezaplacenou částku a zavolali na číslo uvedené na mužově zákaznické kartě. Namísto něj však telefon zvedla jeho manželka. Když se začala vyptávat na povahu nákupu, pracovník jí výslovně potvrdil, že šlo o antikoncepční pilulky. Tímto jednoduchým sdělením byl okamžitě odhalen mužův mimomanželský vztah.
Délka manželství páru ani trvání aféry nebyly zveřejněny. Ve videopříspěvku sdíleném na sociálních sítích muž obvinil lékárnu, že způsobila rozpad jeho manželství. Tvrdil, že incident zasáhl „dvě rodiny“ a požadoval, aby lékárna nesla odpovědnost. „Teď moje žena ví všechno a dvě rodiny stojí na pokraji rozpadu. Chci vědět – nese vaše lékárna nějakou odpovědnost?“ řekl rozhořčeně. Jako důkaz předložil účtenku za nákup, snímek obrazovky konverzace mezi manželkou a zaměstnancem lékárny a policejní protokol datovaný 12. srpna, vydaný policejní stanicí Pinggang.
Právní experti: šance jsou mizivé
Podle právníků však jeho šance na úspěch nejsou velké. Fu Ťien, ředitel právní firmy Henan Zejin, uvedl pro Elephant News, že primární příčinou rozpadu rodiny je mužova nevěra a on sám musí nést odpovědnost za své jednání. Pokud by lékárna skutečně porušila jeho soukromí, mohla by být volána k odpovědnosti.
„Pokud ale chce podniknout právní kroky, musí předložit dostatečné důkazy, které prokážou příčinnou souvislost mezi sdělením informací a rozpadem jeho manželství. Na základě současných okolností se zdá, že telefonát zaměstnanců lékárny byl legitimní a nebyl veden se záměrem vyzradit citlivé informace, takže pro nevěrného muže bude mimořádně obtížné uplatnit nárok na porušení svých práv,“ dodal Fu.
Nejde přitom o první podobný případ. Už v roce 2018 obvinil muž z Long Islandu řetězec CVS Pharmacy z toho, že jeho manželce prozradil recept na léky proti erektilní dysfunkci, což vedlo k rozpadu jejich manželství.