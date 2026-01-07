Venezuela do USA předá až 50 milionů barelů ropy, Trump ohlídá využití peněz
7. 1. 2026 – 12:17 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Venezuela předá 30 až 50 milionů barelů sankcionované ropy Spojeným státům, které ji prodají za tržní cenu.
Na své sociální síti Truth Social to v úterý oznámil americký prezident Donald Trump s tím, že na využití získaných peněz dohlédne on sám. Chce se ujistit, že z nich bude mít užitek lid obou zemí, tedy Venezuely i Spojených států.
Venezuelská ropa se prodává levněji než například americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI), která je hlavním ukazatelem vývoje cen ropy v Americe. Agentura Bloomberg uvedla, že hodnota ropy, o které mluví Trump, může činit až 2,8 miliardy dolarů (asi 58 miliard Kč). Jeden barel je 159 litrů.
Venezuela má největší prokázané zásoby ropy na světě, kvůli zanedbaným investicím za vlády prezidenta Nicoláse Madura a jeho předchůdce Huga Cháveze ale těží výrazně méně než v 70. až 90. letech. Tehdy těžila až 3,5 milionu barelů denně, odhady za loňský rok se pohybují kolem 900.000 barelů denně. Na vytěžení 30 až 50 milionů barelů ropy země tedy potřebuje zhruba 30 až 50 dnů, pokud se neberou v úvahu dopady americké blokády.
Venezuelský ropný sektor ale podle expertů nebude schopen rychle a výrazně zvýšit produkci, takže pokud by měl režim vyhovět Trumpovu požadavku, musel by podle deníku El País zřejmě snížit prodej do Číny. Začátkem ledna vyplulo z venezuelských přístavů do Číny asi 12 lodí s nákladem nejméně 12 milionů barelů ropy a ropných produktů. Tankery vypluly v takzvané temném režimu, což znamená, že mají vypnuté transpondéry, aby nešlo sledovat jejich polohu a pohyb po oceánech. Caracas tak obchází americké sankce.
Trump uvedl, že ropa bude vysoké kvality. "Tato ropa se prodá za tržní ceny a peníze budu mít pod kontrolou já jako prezident Spojených států amerických, abych zajistil, že poslouží ku prospěchu lidí Venezuely a Spojených států!" napsal prezident. Poznamenal, že už požádal amerického ministra energetiky Chrise Wrighta, aby plán okamžitě provedl.
Americký prezident v příspěvku neupřesnil, na základě jaké dohody Venezuela ropu předá. Uvedl, že tak učiní prozatímní úřady. Sdělil také, že tankery přepraví ropu přímo do ropných terminálů v amerických přístavech.
Na Trumpovo oznámení reagoval španělský ministr zahraničí José Manuel Albares, který zdůraznil, že přírodní zdroje ve Venezuele patří tamnímu lidu. Albares také znovu kritizoval sobotní americký útok na Venezuelu, který označil za velmi nebezpečný precedens.
Americké jednotky v sobotu při vojenském útoku na Venezuelu unesly autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a jeho ženu do USA. Prozatímní prezidentkou karibské země se pak stala dosavadní viceprezidentka Delcy Rodríguezová, od které Washington požaduje poslušnost. Trump jí pohrozil dalším vojenským zásahem, pokud s USA nebude spolupracovat. Rodríguezová tento týden uvedla, že chce zajistit v regionu mír a že má zájem o spolupráci s USA založenou na vzájemném respektu.
Trump po Madurově únosu prohlásil, že Spojené státy budou Venezuelu dočasně řídit, zemi chtějí pomoci s obnovou energetické infrastruktury. Zdroje z ropného odvětví ale televizi CNN sdělily, že američtí těžaři mají obavy z investic ve Venezuele. Situace v zemi zůstává velmi nejistá, venezuelský ropný průmysl je v troskách a Caracas v minulosti zabavoval aktiva amerických ropných firem.