Sníte o vlastním byznysu? Víme, kde snadno získat know how

Stále více lidem dělá koníček nejen radost, ale i vydělává. Začít podnikat se dá kdykoli, i když si možná myslíte, že je potřeba propracovaný byznys plán nebo že nejste ničím výjimeční. Lezec Tom, umělkyně Petruccya a longboardista Jakub svými příběhy dokazují, že e-shop lze rozjet i díky nápadu z každodenního života. Kontakty z e-commerce a z oboru se dají nasbírat velmi rychle.

Než člověk dospěje k rozhodnutí pustit se do podnikání, často se potýká s pochybami. Co když nezvládnu e-shop? Na podnikání budu úplně sám/sama, mám se do toho vrhnout? Dobrá zpráva je, že na online podnikání rozhodně člověk není sám.

Užitečné kontakty z oboru se dají nasbírat za 1 den, ale i za dvě hodiny. Nevěříte? Akcí, kde si sdílejí zkušenosti a reference šikovní podnikatelé, se koná během roku spousta, leckdy je i bezplatný vstup. Jednou z takových událostí je také Reshoper, největší e-commerce veletrh u nás, kam může kdokoli dorazit zdarma. Lidí, kteří se rozhodli jít za svým snem, se tu potkává celá řada. Pro spoustu jsou inspirativní přednášky a případové studie od lidí z renomovaných firem, velký prostor je na networking. Na místě se dá získat až 4000 kontaktů. Skvělá příležitost, nemyslíte?

Tak si zapište středu 13. dubna 2022 a přijeďte se podívat do pražských Letňan.

Chybět nebudou ani odborníci na marketing, logistiku a další náležitosti kolem e-shopu. Připravena je poradenská zóna, kde lze 13 předním specialistům zdarma položit dotazy na vše, co vás ohledně online podnikání zajímá.

Akci si nenechá ujít nikdo, koho zajímá, jak s e-shopem začít, ale chodí sem také majitelé e-shopů, kteří často řeší, jak zvýšit zisky, vytvářet úspěšné marketingové kampaně nebo třeba jak efektivně na balení zásilek. O své know-how se podělí přední české i zahraniční firmy, které podnikají v nejrůznějších oblastech e-commerce. Znáte lepší místo na networking?

Se specialisty se úspěch dostaví rychleji

Jak důležitý je networking, potvrzují i lidé, kteří se k podnikání dostali právě díky zálibě.

Tomáš Jindra se jako vášnivý lezec rozhodl postavit e-shop s lezeckým vybavením a věnovat se prodeji toho, čemu velmi dobře rozumí a s čím zákazníkům poradí. Začátky e-shopu krásně vystihla Martina, která v Apexforclimbing.cz řeší marketing: „Realita je nejlepší učitel, ale co je určitě fajn, tak mít marketingový plán. To byla jedna z věcí, kterou jsme zjišťovali, když jsme se začali bavit se specialisty a bez nich by nám to nedošlo tak rychle. Aby e-shopu rostly návštěvnost i prodeje, hodí se získat kontakty na šikovné specialisty. Ti navíc často doporučí další lidi, s nimiž mají dobré zkušenosti z jiných projektů.“

K podnikání občas stačí náhoda

Dnes velmi oblíbená značka Pura Vida vznikla spontánně, jak vzpomíná ilustrátorka a malířka Petruccya. „Chodila jsem do práce a po večerech tvořila. A všude byly barvy. Občas jsem něco ukázala kamarádkám a ty byly nadšené. Pamatuji si ten den jako dnes. Seděly jsme společně s kamarádkou Peťou na zahrádce kavárny, měly poradu nad mojí značkou Petruccya a u toho jsme si postěžovaly, že neběháme a že oblečení bylo to, co nás vždy motivovalo. Zadání bylo prosté: udělej nám legíny, ve kterých nás bude zase bavit běhat. Legíny jsem navrhla a začaly jsme je nosit. A to nejen na běh,“ usmívá se Petra Bartoňková alias Petruccya a tím, jak se značce daří, jen potvrzuje, že řízení e-shopu se může věnovat i člověk s kreativní hlavou plnou nápadů.

Díky koníčku se k podnikání dostal i Jakub Beneš. „Batohiro vzniklo díky mojí vášni k ježdění na longboardu. Už mě nebavilo neustále tahat longboard v ruce. Je to dost težká a nepraktická věc. Pocházím z Prahy a každý, kdo tu bydlí, ví, že naše chodníky a cesty nejsou moc friendly. Prkno je nutné neustále přenášet. Neměl jsem prkno v čem nosit, a tak vznikl náš jedinečný LONG, batoh, ve kterém se dá 115 cm dlouhé prkno pohodlně nosit na zádech. Nyní máme dvě české dílny ve kterých šijeme batohy, ledvinky, obaly na PC a další doplňky.“

V čem se shodují lidé, kteří si vydělávají si svým koníčkem, ať při práci, nebo poté, co dali výpověď a podnikají naplno? „Na podnikání je nejlepší, že můžete dělat to, co vás baví.“

Přemýšlíte o vlastním podnikání či přímo o e-shopu?