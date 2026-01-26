Snad už bude líp. Hvězda seriálů musela na vážnou operaci páteře: "Museli mě znovu pořezat"
26. 1. 2026 – 6:00 | Magazín | BS
Bolest už pomalu přestávala být snesitelná a slavnému herci museli nakonec ulevit chirurgové.
Slavný herec Svatopluk Skopal, kterého znají především diváci retroseriálu Vyprávěj, se v poslední době musel prát s čím dál tím méně příjemnou bolestí zad. Trápení nakonec zesílilo tak, že už nebylo zbytí a do akce museli lékaři.
„Doktor Chrobok mně na Homolce páteř operoval už před třemi lety a teď, jak říká, mě musel znovu pořezat, protože se to zhoršilo. Tak to mám už za sebou, jedu teď rehabilitovat a doufám, že se co nejdřív vrátím na jeviště a vůbec do práce,“ prozradil Skopal Blesku.
Chvíli se teď bude dávat do kupy, rozhodně na tom ale prý bude lépe, uvedl zmiňovaný neurochirurg Jiří Chrobok: „Museli jsme stabilizovat degenerativní změny v oblasti bederní páteře, které se od první operace zhoršily. Jak dlouho bude pacient rehabilitovat, než se vrátí do běžného života, je individuální. Rozhodně se bude hýbat zase perfektně a bezbolestně.“
Herec se momentálně zotavuje v Rehabilitační nemocnici Beroun: „V Berouně mi bude blaze. Těším se na ten klid a na ty lesy, které nemocnici obklopují,“ pochvaluje si.
Skopal se dlouhodobě netají odporem k technologiím a naopak náklonnosti k přírodě, rekonvalescence v prostředí poklidných lesů je pro něj tedy jak vysněná dovolená.
„Mobily nesnáším, obtěžují mě. Jít na chatě na procházku a mít v kapse mobil, který začne zvonit, je pro mě hororová představa. Chci mít svoje soukromí, které nebude nikdo rušit,“ prohlásil před časem pro Novinky.