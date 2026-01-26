Dnes je pondělí 26. ledna 2026., Svátek má Zora
Počasí dnes 6°C Oblačno

Na Pražském hradě se v obměněné sestavě sejdou nejvyšší ústavní činitelé

26. 1. 2026 – 6:06 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Na Pražském hradě se v obměněné sestavě sejdou nejvyšší ústavní činitelé
Ilustrační fotozdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

K debatě o zahraniční politice se dnes sejdou na Pražském hradě nejvyšší ústavní činitelé.

Prezident Petr Pavel poprvé ve funkci při takové příležitosti přivítá premiéra Andreje Babiše (ANO), předsedu Sněmovny Tomia Okamuru (SPD) i ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé), které doplní šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

Jednání se podle prezidentova vyjádření z minulého týdne bude týkat aktuálních zahraničněpolitických témat, návštěv zahraničních státníků v České republice i koordinace cest politiků. Podle Pavla je setkání vyjádřením kontinuity přístupu k zahraniční politice. Debata se povede i o akcích na půdě Evropské unie a Severoatlantické aliance (NATO). Před letním summitem NATO v Turecku má podle hlavy státu Česko řadu konkrétních úkolů.

Babiš v pátek řekl, že vláda chce prosazovat pragmatickou zahraniční politiku zaměřenou na export a ekonomické úspěchy českých firem.

Z aktuálních témat by mohla být diskuse o případném poskytnutí čtyř letounů L-159 Ukrajině, o možném členství v Radě míru, kterou ustavil americký prezident Donald Trump, nebo o tom, zda vláda skutečně chce odmítnout veškeré schválené velvyslance, jak o tom psal server Seznam Zprávy.

Tagy:
sněmovna Senát ČR babiš diplomacie ČR Pavel
Zdroje:
ČTK

Předchozí článek

Snad už bude líp. Hvězda seriálů musela na vážnou operaci páteře: "Museli mě znovu pořezat"

Následující článek

Poslední dva dny slev v Tescu, výrobek za 10 korun dělá prodejcům starosti

Nejnovější články