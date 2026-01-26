Na Pražském hradě se v obměněné sestavě sejdou nejvyšší ústavní činitelé
26. 1. 2026 – 6:06 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
K debatě o zahraniční politice se dnes sejdou na Pražském hradě nejvyšší ústavní činitelé.
Prezident Petr Pavel poprvé ve funkci při takové příležitosti přivítá premiéra Andreje Babiše (ANO), předsedu Sněmovny Tomia Okamuru (SPD) i ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé), které doplní šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS).
Jednání se podle prezidentova vyjádření z minulého týdne bude týkat aktuálních zahraničněpolitických témat, návštěv zahraničních státníků v České republice i koordinace cest politiků. Podle Pavla je setkání vyjádřením kontinuity přístupu k zahraniční politice. Debata se povede i o akcích na půdě Evropské unie a Severoatlantické aliance (NATO). Před letním summitem NATO v Turecku má podle hlavy státu Česko řadu konkrétních úkolů.
Babiš v pátek řekl, že vláda chce prosazovat pragmatickou zahraniční politiku zaměřenou na export a ekonomické úspěchy českých firem.
Z aktuálních témat by mohla být diskuse o případném poskytnutí čtyř letounů L-159 Ukrajině, o možném členství v Radě míru, kterou ustavil americký prezident Donald Trump, nebo o tom, zda vláda skutečně chce odmítnout veškeré schválené velvyslance, jak o tom psal server Seznam Zprávy.