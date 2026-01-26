Dnes je pondělí 26. ledna 2026., Svátek má Zora
26. 1. 2026 – 5:21 | Zpravodajství | Anna Pecena

Strážmistr Topinka má novou lásku. Je výrazně mladší a diváci ji dobře znají
Robert Miklušzdroj: msn.com
Herec Robert Mikluš, kterého diváci milují jako strážmistra Topinku z populárního seriálu, vyrazil do společnosti se svou novou přítelkyní, která je o 19 let mladší a také ji znáte z obrazovek. Nový pár vzbudil pozornost médií i fanoušků a rozpoutal spekulace o vztahu, který dává dohromady partnera s výrazně mladší herečkou.

Zamilovaný veterán televizních rolí táhne s mladou kráskou

Robert Mikluš, herec známý především rolí strážmistra Topinky v seriálu Strážmistr Topinka (Česká televize) a dalšími postavami včetně Lukáše Maška či Kamila Beneše, se znovu objevil po boku partnerky, která je celých 19 let mladší než on. Tento věkový rozdíl okamžitě přitáhl pozornost bulvárních médií i televizních fanoušků, přestože není ničím nezvyklým v českém i mezinárodním showbyznysu.

Po odchodu od dlouholeté partnerky Veroniky Lazorčákové – se kterou má šestiletou dceru – se Mikluš vrátil do centra pozornosti s herečkou Lucii Ducháčkovou. Lucie, narozená v roce 2001, je po svých 25. narozeninách mladou, talentovanou herečkou, která si už vybudovala slušnou kariéru v televizi a divadle.

Společně se dvojice ukázala na několika veřejných akcích – nejprve na předávání Českých lvů, později i na premiéře seriálu Metoda Markovič: Straka, kde si neváhali před fotografy vyměnit i vášnivý polibek.

Kdo je Lucie Ducháčková – nová hvězda po boku Topinky

Lucie Ducháčková vystudovala herectví na Pražské konzervatoři a během studií začala získávat první role ve studentských filmech, hudebních videích i televizních seriálech. Její herecké začátky se rychle proměnily v seriózní kariéru, díky které ji už dnes diváci běžně vidí na obrazovkách – a to i mimo drama, kde se potkala s Miklušem.

Statistiky televizní sledovanosti ukazují, že seriál Strážmistr Topinka patřil v minulosti k hitům večerní nabídky. Podle dat z roku 2019 ho sledovalo přes 1,25 milionu diváků po 20:00, což znamenalo, že dominoval pátečnímu vysílání v hlavním vysílacím čase. Tento typ popularita dodává Miklušovi silnou pozici v českém televizním průmyslu, která se samozřejmě promítá i do zájmu médií o jeho osobní život.

Riziko nebo výhra? Vztah s výrazně mladší partnerkou

Vztah s výrazně mladší partnerkou bývá vždy mediálně zajímavý, a to obzvlášť, když je jedna z osob veřejně známá. Zatímco někteří fanoušci podporují otevřenost a svěží energii, jiní spekulují, jaký vliv může mít věkový rozdíl na stabilitu takového vztahu. Statistiky věkových rozdílů v partnerských vztazích ukazují, že páry s více než desetiletým rozdílem jsou méně časté, ale ne výjimečné – a ve světě celebrit se s nimi setkáváme poměrně běžně.

Robert Mikluš a Lucie Ducháčková nyní žijí svůj vztah veřejně a s úsměvem, který je nepřehlédnutelný na každém společenském kroku. Zda jejich láska vydrží déle než krátká mediální smršť, ukáže až čas, ale už teď je jasné, že tento pár neunikne pozornosti – a publikum evidentně kliká.

