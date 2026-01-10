Pavel Trávníček: Kritická operace a čtyřnásobný bypass! Manželka konečně promluvila
10. 1. 2026
Slavný herec a moderátor měl namále, jak přiznal jeho doktor. Operace se ale podařila a nebezpečí bylo zažehnáno.
Oblíbený dabér a herec Pavel Trávníček sice ještě nedávno z nemocnice uklidňoval, ať se nebojíme, že bude všechno zase bez problémů v pořádku, jenže situace byla daleko vážnější, než se čekalo: Nakonec musel na akutní operaci srdce.
Herec před Vánoci prodělal zánět průdušek, pak se mu přitížilo natolik, že mu žena raději zavolala záchranku. Čímž mu s největší pravděpodobností zachránila život, protože kardiolog profesor Neužil, který se o herce staral, vzápětí připustil, že situace byla velmi zlá a Trávníčkovo srdce by bez operace prostě a dobře přestalo bít.
„Nyní má Pavel Trávníček mnohem lepší prognózu, protože kdybychom ten jeho problém neodoperovali, kdybychom ho nenašli, tak to mohlo dopadnout bůhvíjak,“ uvedl Neužil pro eXtra.cz.
Náročnou, ale úspěšnou operaci pak potvrdil i pro deník Aha!: „Pavel dostal čtyřnásobný bypass. Díky tomu se zlepšila funkce levé srdeční komory,“ sdělil renomovaný kardiolog.
Trávníček už se podle všeho probírá a zotavuje. K situaci se také konečně vyjádřila jeho manželka Monika Trávníčková, která poslední dny strávila v úplném mediálním tichu.
Potvrdila, že na tom slavný herec opravdu nebyl dobře: „Dovolte mi za manžela poděkovat za mnoho krásných slov podpory, kterých si nesmírně vážíme. Závěr roku 2025 a začátek nového roku 2026 byl pro nás velmi náročný. Manžel se znovu narodil,“ napsala na Instagram.
„Moc ráda bych poděkovala za záchranu našeho věčného prince panu Doc. MUDr. Jaroslavu Benedíkovi, Ph.D. a celému jeho týmu a samozřejmě také prof. MUDr. Petru Neužilovi, CSc., FESC. Díky všem v Nemocnici Na Homolce, kteří o manžela pečují, aby se co nejdříve vrátil do normálního života. Před námi je ještě dlouhá cesta, ale manžel má obrovskou vůli a všechny vás moc pozdravuje z JIP,“ dodala.
