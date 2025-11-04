Snad už bude brzy po všem! Kuchařová konečně promluvila o soudní válce s Brzobohatým
4. 11. 2025 – 7:00 | Magazín | BS
Slavná modelka se k průběhu vleklého sporu moc nevyjadřuje, nyní ale udělala výjimku.
Ondřej Brzobohatý, který svou bývalou manželku Taťánu Kuchařovou zažaloval za poškození pověsti a pomluvu, svědomitě chodí ke každému soudnímu stání a případ neváhá komentovat v médiích.
Obžalovaná Kuchařová je pravý opak: K soudu nepřišla ani jednou, jen posílá právničku. A k novinářům bývá skoupá na slovo.
Na charitativním bazaru Propolis ale udělala alespoň malou výjimku.
Působila nad věcí a pro eXtra.cz rovnou prozradila recept k duševní rovnováze: „Otužování a pohyb. Mít fajn lidi kolem sebe a práci, která mě baví a která mi dává smysl. Všecko mám,“ pokyvovala hlavou.
„Já jsem hodně tradiční člověk, to se o mně obecně ví, takže pro mě vždycky byla rodina základ všeho a je dodnes. Díky svojí rodině. Ne vždycky spolu souhlasíme v některých věcech, ale pořád držíme při sobě a to je základ,“ pokračovala.
Žádný hlubší vhled do soukromí už poskytovat nechtěla – jen na dotaz, zda už se spor s exmanželem blíží ke svému konci, odvětila: „Doufám, že jo.“
Jak moc dobrý konec to pro ni bude, nicméně zůstává ve hvězdách, vzhledem k tomu, že se z dosavadního průběhu sporu zdá, že moc šancí vyhrát modelka nemá.
Nebudeme nicméně přejímat a počkáme si na oficiální verdikt. Měl by přijít již brzy, však soudce již v prozatím posledním jednání avizoval, že se už snad konečně chystá rozsudek.
Taťána ho opět nehodlá vyslechnout osobně: „Jako vždy tam budu mít svého právního zástupce,“ uvedla pro magazín Super.