Zůstala na ocet a ztrácí naději! Hvězda Ulice zkoušela štěstí i na seznamkách. Nepomohly
4. 11. 2025 – 7:40 | Magazín | Jiří Rilke
Sláva se nerovná jistotě vztahu a oblíbená herečka z Ulice už ztrácí naději.
U herců a hereček člověk tak nějak automaticky předpokládá, že o romantiku a vztahy nemají nouzi. Však když vás každý zná, zájemci stojí frontu, no ne?
Slovy klasika: Akorát že vůbec. Alespoň v případu hvězdy seriálu Ulice Anny Fixové, která se po letech vrátila také na divadelní prkna a nedávno si odbyla premiéru hry 3 ženy v Divadle Járy Cimrmana.
Anna se před necelým rokem rozešla s o deset let mladším partnerem a hereckým kolegou, Denisem Šafaříkem.
Vztah mají ale prý stále velmi dobrý: „Zrovna s Denisem jsme pořád přátelé, a Denis dneska dokonce na tu premiéru přijde, tak navzájem si držíme palce,“ prozradila herečka v rozhovoru pro eXtra.cz.
Jenže co se týče romantiky, od rozchodu panuje čisté ticho po pěšině. A herečka ztrácí chuť něco vůbec zkoušet: „Jsem single a asi tak zůstanu už nadobro. Nějak to teď není to moje téma,“ krčila rameny.
Situaci řešila i odbornice, ke které Anna jinak dochází kvůli depresím: „Moje terapeutka mně doporučila, ať si stáhnu nějaký seznamky,“ smála se herečka.
Moderní zteč na vztahové frontě ale nakonec skončila fiaskem: „Vydržela jsem to zhruba den a pak jsem to zase rychle smazala,“ přiznala.
Rande se nepříliš překvapivě nekonalo žádné: „Nedostala jsem se k tomu. Fakt jsem to po dni vymazala. Říkala jsem si, prostě nechám to na osudu,“ dodala odevzdaně.