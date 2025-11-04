Dnes je úterý 4. listopadu 2025., Svátek má Karel
Děsivý pád! Slavná zpěvačka se zle zranila, zachraňoval ji Marpo

4. 11. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková

zdroj: Profimedia.cz
Zpěvačka a kytaristka vyděsila blízké a skončila v nemocnici.

Zpěvačka a kytaristka Lenka Filipová si prožila zlé chvíle. Při běžném dni v domácnosti ze zatím nezjištěných příčin spadla ze schodů a zle se poranila.

Utrpěla zranění na hlavě a existovalo podezření na zlomeniny. Potlučenou Filipovou musel nakonec zachraňovat rapper Marpo.

Který, aby bylo jasno, nejel zrovna jen tak okolo a neživí se ve volném čase superhrdinstvím a zachraňováním náhodných potřebných. Marpo je partner dcery Filipové. Ta od maminky slyšela o nehodě a zmobilizovala přítele, Marpo dorazil a potenciálni tchyni obratem zavolal záchranku.

„Měli jsme v péči zhruba šedesátiletou ženu, která utrpěla poranění hlavy. Na místě byla vyšetřena, následně i ošetřena a transportována do nemocnice,“ potvrdil mluvčí pražské záchranky pro Blesk.

Podezření na zlomeniny se nakonec nepotvrdilo, co ale Filipovou vlastně trápí, nikdo neprozradil.

Jisté každopádně je, že zpěvačka zrušila všechny víkendové aktivity a koncerty, aby měla čas dát se do kupy.

Zdroje:
Expres.cz, Blesk
