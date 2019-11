Je libo makak nebo krajta? Jde to i legálně, ale připravte si zlatou kreditku

MAGAZÍN - Magazín autor: Jan Hanáček

Chovat exotická zvířata je výsadou zoologických zahrad. Když si však soukromí chovatelé chtějí legálně pořídit nějaké to české přírodě vzdálené zvíře, není to až takový problém. Stačí splnit podmínky chovu a připravit si peníze. Opravdu dost peněz...

Vlastnit a starat se o určitá zvířata je privilegium, které se nenaskytne každému. Nejen proto, že některé druhy mazlíčků jsou náročnější než jiné, ale také proto, že byste za jejich cenu poslali děti na soukromou školu a ještě by zbylo na auto. Toto jsou jedny z nejdražších exotických zvířat na světě, která si můžete (teoreticky) legálně pořídit.

Makak červenolící

Tato středně velká opička z Japonska stojí malé jmění a ještě víc vás bude stát její strava. Vyžaduje totiž plody, které se přirozeně nacházejí v zemi jejího původu a do jiných končin se musejí dovážet - třeba asijské sladké brambory nebo bambus. Opička je velmi odolná vůči mrazu a prohrabe se až metrovými závějemi, ale naše letní teplotní výkyvy jsou pro ni takřka smrtelné.

Makakové jsou velmi inteligentní a vynalézaví, ale vždy žijí ve skupinách. Samostatný makak jako mazlíček vyžaduje velkou míru pozornosti, podobně jako lidské novorozeně. A to takové, za které dáte v přepočtu přes 80 tisíc korun.

Krajta královská

Už podle názvu je jasné, že Krajta královská je cosi jako šlechtična mezi hady. Je chována především pro svou menší velikost a nádherné zbarvení, které se liší jak podle druhu, tak i u samotných jedinců. Je velice zajímavé, že i přes svůj vzhled škrtiče je to velmi klidný, nenáročný had, který má rád svůj klid a málokdy zaútočí. Když se cítí v nebezpečí, místo útoku volí stočení se do klubíčka, podle čehož dostala anglické jméno ball python.

Při chovu jsou náročné spíš na teplotu a vlhkost, než na potravu. Není neobvyklé, že krajta drží klidně až půlroční půst. Nejcennější jsou hadi albíni s nažloutlými barvami, jejichž cena se drží v přepočtu na 170 tisících.

Ara hyacintový

Nádherný Ara hyacintový je se svým jedním metrem délky největším papouškem na světě. A také jedním z nejohroženějších. Jejich populace ve volné přírodě se naštěstí díky dohodám na jejich ochranu zvyšuje. Ara, kterého i Charles Darwin popsal jako "splendid bird" (skvostný pták), je mimořádně učenlivý pták, který pro svou velikost nevystačí s jednou místností, ale vyžaduje vlastní voliéru a pořádnou dávku čerstvého ovoce a oříšků.

Ačkoliv je jejich povaha klidnější, než u jiných papoušků, v zajetí mnohdy propadají fóbiím a neurózám, takže stačí okamžik a prchnou pryč. Mimo svou domovinu, kterou je střed Jižní Ameriky, nemají šanci na přežití. A vzhledem k tomu, že stojí v přepočtu kolem 250 tisíc korun, je ztráta takového papouška pořádná ztráta i pro peněženku.

Brouk roháč

Majestátně a nebezpečně působící roháči nejsou určitý druh brouka, ale celá čeleď čítající asi 1200 druhů. Všechny do jednoho, včetně u nás žijícího roháče obecného, jsou ohrožené a chráněné a na chovatelském trhu mají až absurdní hodnotu.

Exotičtější druhy roháčů se dorůstají až délky dvanácti centimetrů a i přes tuto děsivou skutečnost to jsou bezbranní a docela i nešikovní živočichové. I přes vnější chitinový exoskelet jsou velmi křehcí a živí se nektarem a mízou stromů. Jejich životní cyklus je velmi komplikovaný, od larvy k zakuklení dojde za pět let, v dospělé formě brouka pak přežijí jen několik měsíců. Za nejdražšího roháče dal sběratel skoro 90 tisíc dolarů (přes dva miliony korun).

Bílý lev

Jak bychom k tomu přišli, kdybychom nezmínili nejexotičtější zvíře ze všech. Když vám někdo poví, že vlastní bílého lva, neuvěříte mu. Takový mazlíček totiž automaticky znamená elitářství nejvyššího stupně. Bílý lev přitom není vlastní druh, jde o lva jihoafrického se ztrátou kožního pigmentu.

Bílá barva kožichu je tedy jen mutace. Ovšem tak vzácná, že ve volné přírodě bylo napočítáno třináct jedinců, ve světových zoo pak kolem stovky bílých lvů. Je velmi obtížné si lva pořídit legálně, existuje spousta podvodných prodejců, zvlášť z východu Asie. Každý obchod je pod dohledem státních orgánů a ochránců, a cena jde málokdy pod 100 tisíc dolarů (2,3 milionu korun). Jde rozhodně o nejdražšího plyšáka na světě.