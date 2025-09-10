Smutné loučení slavné herečky po nečekaném konci: "Děkuji všem a zase někdy příště..."
10. 9. 2025 – 7:37 | Magazín | Jiří Rilke
Konec oblíbeného seriálu přišel jak blesk z čistého nebe a někteří se s ním smiřují hůře než jiní.
Být ze dne na den bez práce je noční můra, kterou každý doufá, že v životě potká co nejméně. A ideálně vůbec, samozřejmě.
Nepoštěstilo se to štábu a hereckému ansámblu seriálu ZOO: Nové začátky, který nedokázal naplnit své rozmáchlé ambice a byť se jednalo o nejdražší projekt v historii TV Prima, životaschopná konkurence populární Ulici nakonec nevznikla.
Vedení televize se proto rozhodlo pro amputaci a seriál zařízlo prakticky bez varování.
Herci a tvůrci, kteří na seriálu pracovali, s ničím podobným samozřejmě vůbec nepočítali a rozhodnutí shora jim proto pořádně zamávalo se životem.
Své dojemné rozloučení s pracovištěm, které si již stihla oblíbit, teď připojila i oblíbená herečka Lucie Benešová. Ta v ZOO hrála drsnou právničku Lucii Vágnerovou.
„Můj poslední den na seriálu ZOO,“ psala při smutném odchodu ze studia.
Herci prý věděli, že sledovanost klesá, doufali ale, že se seriál ještě probere a chvíli vydrží: „Mysleli jsme si, že vydržíme aspoň do konce roku, ale nedá se nic dělat. Člověk míní, televize mění,“ uvedla Lucie.
„Moc jsem si to se svýma báječnýma kolegama a celou partou ze ZOO užila a budu se těšit, až se potkáme příště někde jinde, v jiné taškařici,“ uzavřela.
Na dlažbě ale alespoň neskončí: Lucka mimo jiné moderuje také pořad o chalupaření a o pracovní nasazení proto nebude mít nouzi.