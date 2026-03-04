Máslo pod dvacku a maso za hubičku: Kaufland spustil slevovou smršť
4. 3. 2026 – 6:44 | Magazín | Anna Pecena
Od 4. 3. do 10. 3. 2026 platí v Kauflandu nová vlna slev, která může výrazně zahýbat rodinným rozpočtem. Máslo za 19,90 Kč, vepřová plec za 69,90 Kč nebo Prosecco za 89,90 Kč. Podívali jsme se na konkrétní ceny z letáku a tady jsou největší taháky.
Platnost akce je jasně daná: od 4. 3. do 10. 3. 2026. A tentokrát jde o kombinaci základních potravin, masa i vybraných značkových výrobků.
Máslo za cenu, která tu dlouho nebyla
Jedním z největších lákadel je máslo 250 g za akční cenu 19,90 Kč. V době, kdy ceny mléčných výrobků kolísají, jde o nabídku, která přitáhne pozornost nejedné domácnosti.
Silná je i nabídka masa. Vepřová plec bez kosti je za 69,90 Kč za kilogram (sleva 53 %). Krájený šunkový točený salám vychází na 13,90 Kč za 100 g. Kuřecí horní stehna stojí 84,90 Kč za kilogram.
Milovníci uzenin si přijdou na své i u Pražské šunky výběrové za 19,90 Kč za 100 g nebo šunkového kolena za 13,90 Kč za 100 g.
Prosecco, pivo i energy drink za zlomek ceny
Kdo plánuje oslavu nebo jen víkendový odpočinek, zbystří u sekce nápojů. Maschio Prosecco DOC (0,75 l) je za 89,90 Kč. Pivo Zubr Grand 11 (0,5 l) vyjde na 10,90 Kč.
Zajímavá je i nabídka energy nápoje Crazy Wolf, kde plechovka stojí 5,90 Kč při použití Kaufland Card (běžná akce 6,90 Kč).
Ze sladkostí zaujme Nimm2 Smile Gummi želé za 11,90 Kč. A kdo nedá dopustit na kávu, může sáhnout po Tchibo Barista zrnkové kávě 1 kg za 439,90 Kč.
Ovoce, pečivo i mléčné výrobky ve slevě
Mezi ovocem zaujmou jablka Braeburn za 17,90 Kč za kilogram a bílé bezsemenné hrozny (500 g balení) za 34,90 Kč. Cuketa zelená stojí 44,90 Kč za kilogram.
Z pečiva je v akci kaiserka za 2,50 Kč a máslový croissant za 8,90 Kč.
Mléčné výrobky rovněž hlásí výrazné slevy: Olma tvaroh polotučný 250 g za 18,90 Kč, Olma tvaroh tučný 250 g za 21,90 Kč, smetana ke šlehání Kunín 200 g za 22,90 Kč. Florian jogurt 150 g stojí 7,90 Kč.
Za pozornost stojí i tatarská omáčka Hellmann’s 625 ml za 59,90 Kč a slunečnicový olej 1 l za 26,90 Kč.
Leták tak kombinuje levné základní suroviny s produkty pro víkendové mlsání i větší rodinné nákupy. Pokud někdo čekal na chvíli, kdy naplnit lednici bez dramatického zásahu do peněženky, právě období od 4. 3. do 10. 3. 2026 může být tou správnou příležitostí.