Dnes je středa 4. března 2026., Svátek má Stela
Počasí dnes 12°C Oblačno

Máslo pod dvacku a maso za hubičku: Kaufland spustil slevovou smršť

4. 3. 2026 – 6:44 | Magazín | Anna Pecena

Máslo pod dvacku a maso za hubičku: Kaufland spustil slevovou smršť
Kaufland zdroj: AI DALL-e
Sledovat v Google Zprávách

Od 4. 3. do 10. 3. 2026 platí v Kauflandu nová vlna slev, která může výrazně zahýbat rodinným rozpočtem. Máslo za 19,90 Kč, vepřová plec za 69,90 Kč nebo Prosecco za 89,90 Kč. Podívali jsme se na konkrétní ceny z letáku a tady jsou největší taháky.

Platnost akce je jasně daná: od 4. 3. do 10. 3. 2026. A tentokrát jde o kombinaci základních potravin, masa i vybraných značkových výrobků.

Máslo za cenu, která tu dlouho nebyla

Jedním z největších lákadel je máslo 250 g za akční cenu 19,90 Kč. V době, kdy ceny mléčných výrobků kolísají, jde o nabídku, která přitáhne pozornost nejedné domácnosti.

Silná je i nabídka masa. Vepřová plec bez kosti je za 69,90 Kč za kilogram (sleva 53 %). Krájený šunkový točený salám vychází na 13,90 Kč za 100 g. Kuřecí horní stehna stojí 84,90 Kč za kilogram.

Milovníci uzenin si přijdou na své i u Pražské šunky výběrové za 19,90 Kč za 100 g nebo šunkového kolena za 13,90 Kč za 100 g.

Prosecco, pivo i energy drink za zlomek ceny

Kdo plánuje oslavu nebo jen víkendový odpočinek, zbystří u sekce nápojů. Maschio Prosecco DOC (0,75 l) je za 89,90 Kč. Pivo Zubr Grand 11 (0,5 l) vyjde na 10,90 Kč.

Zajímavá je i nabídka energy nápoje Crazy Wolf, kde plechovka stojí 5,90 Kč při použití Kaufland Card (běžná akce 6,90 Kč).

Ze sladkostí zaujme Nimm2 Smile Gummi želé za 11,90 Kč. A kdo nedá dopustit na kávu, může sáhnout po Tchibo Barista zrnkové kávě 1 kg za 439,90 Kč.

Ovoce, pečivo i mléčné výrobky ve slevě

Mezi ovocem zaujmou jablka Braeburn za 17,90 Kč za kilogram a bílé bezsemenné hrozny (500 g balení) za 34,90 Kč. Cuketa zelená stojí 44,90 Kč za kilogram.

Z pečiva je v akci kaiserka za 2,50 Kč a máslový croissant za 8,90 Kč.

Mléčné výrobky rovněž hlásí výrazné slevy: Olma tvaroh polotučný 250 g za 18,90 Kč, Olma tvaroh tučný 250 g za 21,90 Kč, smetana ke šlehání Kunín 200 g za 22,90 Kč. Florian jogurt 150 g stojí 7,90 Kč.

Za pozornost stojí i tatarská omáčka Hellmann’s 625 ml za 59,90 Kč a slunečnicový olej 1 l za 26,90 Kč.

Leták tak kombinuje levné základní suroviny s produkty pro víkendové mlsání i větší rodinné nákupy. Pokud někdo čekal na chvíli, kdy naplnit lednici bez dramatického zásahu do peněženky, právě období od 4. 3. do 10. 3. 2026 může být tou správnou příležitostí.

Tagy:
potraviny Kaufland slevy nákupy akce
Zdroje:
kupi.cz, Kaufland.cz
Profilový obrázek
Anna Pecena
Novinářka z Prahy, která se věnuje spotřebitelským tématům a praktickým radám ze světa financí. Zajímá ji, jak se velká čísla promítají do peněženek jednotlivců - od každodenních nákupů až po dlouhodobé finanční plánování. Sleduje trh, trendy i pasti, které mohou ovlivnit běžné rozhodování domácností. Kromě novinářské práce studuje vysokou školu, ve volném čase se věnuje historii, japonské kultuře a profesionálnímu tanci. Věří, že i finance mohou být čtivým tématem - když za nimi hledáme lidi, jejich potřeby a životní příběhy.

Předchozí článek

Zlatý objev století. Čína může držet největší poklad planety

Nejnovější články