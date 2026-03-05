Zuby jako varování: podle vědců může tohle prozradit, jestli vám hrozí předčasná smrt
5. 3. 2026 – 11:11 | Zprávy | Anna Pecena
Nenápadný detail v ústech může podle vědců prozradit mnohem víc než jen to, zda si dobře čistíte zuby. Nová japonská studie naznačuje, že stav chrupu může souviset s rizikem vážných nemocí i předčasného úmrtí. Odborníci analyzovali data stovek tisíc lidí a dospěli k překvapivému závěru: ústa mohou být jedním z nejvýmluvnějších ukazatelů celkového zdraví.
Co o vás prozradí vaše zuby
Zuby nejsou jen estetickou záležitostí. Podle rozsáhlé studie japonských vědců mohou být také důležitým ukazatelem zdravotního stavu člověka. Výzkumný tým z Ósacké univerzity analyzoval zdravotní a stomatologické záznamy více než 190 tisíc lidí starších 75 let a sledoval, kolik zubů mají zdravých, opravených, zkažených nebo chybějících.
Výsledky byly překvapivé. Lidé s větším počtem chybějících nebo neléčených zubů měli výrazně vyšší pravděpodobnost předčasného úmrtí než ti, kteří měli většinu chrupu zdravou nebo alespoň opravenou. Vědci dokonce zjistili, že vyšší počet zkažených či chybějících zubů souvisel s téměř dvojnásobným rizikem úmrtí nebo vážných nemocí.
Zajímavé je, že plombované zuby se z hlediska rizika chovaly podobně jako zuby zcela zdravé. To podle odborníků ukazuje, že včasná léčba může výrazně snížit zdravotní rizika.
Chronický zánět může zasáhnout celé tělo
Proč mohou mít zuby tak silný vliv na zdraví? Odpověď je podle vědců jednoduchá: ústa jsou vstupní bránou do organismu.
Neléčený kaz nebo zánět dásní může vyvolat chronický zánět, který se z dutiny ústní šíří do dalších částí těla. Ten je přitom spojován s řadou závažných onemocnění, například s cukrovkou, vysokým krevním tlakem, srdečně-cévními chorobami, demencí nebo rakovinou.
Další problém je praktický. Lidé, kteří mají málo funkčních zubů, často hůře koušou potravu. To vede k tomu, že se vyhýbají tvrdším nebo vláknitým potravinám, jako je zelenina či ořechy. Strava se tak stává méně pestrou a méně výživnou, což může zdraví dále zhoršovat.
Zjednodušeně řečeno: špatný chrup může spustit řetězec problémů, které postupně ovlivní celý organismus.
Statistika je varující
Podle Světové zdravotnické organizace trpí některou formou onemocnění ústní dutiny až 3,5 miliardy lidí na světě. Nejčastějším problémem je zubní kaz a onemocnění dásní.
Studie zároveň naznačují, že lidé s několika příznaky takzvané „orální křehkosti“ – například chybějícími zuby, problémy se žvýkáním nebo suchostí v ústech – mají až o třetinu vyšší riziko úmrtí během sledovaného období.
Vědci ale upozorňují, že samotný chrup není jediným faktorem. Špatný stav zubů může souviset i s nižší životní úrovní, horším přístupem ke zdravotní péči nebo nezdravým životním stylem.
Závěr
Jedna věc je však podle odborníků jistá: zdravé zuby nejsou jen otázkou krásného úsměvu. Mohou být také důležitým signálem, jak na tom je celé tělo.
Pravidelné prohlídky u zubaře, včasné ošetření kazů a důkladná péče o ústní hygienu tak mohou mít mnohem větší význam, než se na první pohled zdá. V některých případech totiž nejde jen o zuby – ale možná i o délku života.