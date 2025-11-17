Slavný zpěvák varuje fanoušky: "Injekce na hubnutí mi ničí zrak"
17. 11. 2025 – 14:00 | Zpravodajství | Alex Vávra
Robbie Williams prožívá rychlé zhoršování zraku, které podle něj může souviset s oblíbenými injekcemi na hubnutí. Přestože mu pomohly s psychikou i váhou, obavy z možných vedlejších účinků rostou – a s nimi i otázka, zda jsou tyto moderní prostředky skutečně bezpečné.
Robbie Williams v posledních měsících opakovaně upozorňuje na možnost, že injekce na hubnutí, které v posledních letech užívá, mohou stát za jeho rychle se zhoršujícím zrakem. Zpěvák přiznává, že se mu vidění začalo postupně rozmazávat, až se dostal do fáze, kdy už na jevišti sotva rozezná tváře lidí, jimž zpívá. Pro umělce, který je zvyklý pracovat s publikem a reagovat na jeho emoce, jde o nepříjemný zásah do pracovního i osobního života.
První varovný moment přišel při návštěvě zápasu amerického fotbalu. Williams popsal, že jednotliví hráči mu splývali do nejasných tvarů a nedokázal rozeznat, co se na hřišti odehrává. Domníval se, že potřebuje jen nové brýle, což optik potvrdil, ale později si začal spojovat rychlé zhoršení vidění právě s Mounjarem, který delší dobu užíval. Od té doby si všímá, že problémy pokračují, a to zejména při koncertování. Během skladby, kterou obvykle zpívá přímo jednomu fanouškovi, dokáže prý zamířit jen směrem, odkud očekává reakci, ale obličej osoby před sebou téměř nevidí. Pro diváky zůstává tato skutečnost nepoznaná, což však podle něj nic nemění na tom, že jde o znepokojivý zásah do jeho práce i sebevědomí.
Studie, zkušenosti pacientů a názory odborníků
Williamsovy zkušenosti se objevují v době, kdy rostou obavy ohledně dlouhodobých vedlejších účinků léků na bázi GLP-1. Tyto léky, původně vyvinuté pro pacienty s cukrovkou, fungují tak, že napodobují hormon GLP-1, který reguluje pocit sytosti. Zejména injekce Ozempic, Wegovy a Mounjaro se rychle rozšířily jako nástroj pro hubnutí – a to nejen mezi pacienty s obezitou, ale i mezi celebritami a lidmi, kteří chtějí zhubnout pár kilogramů.
Zájem veřejnosti ale přitahují i varující zprávy z klinické praxe. Nedávná americká studie upozornila, že několik pacientů užívajících semaglutid či tirzepatid prodělalo mrtvici zrakového nervu – vážné a často nevratné poškození, které vede k trvalé ztrátě části zorného pole. Ve studii šlo sice pouze o devět pacientů, tedy příliš malý vzorek na jednoznačné závěry, ale výsledky vzbudily pozornost. Sedm účastníků utrpělo mrtvici zrakového nervu, jeden měl zánět zrakového nervu a jeden mrtvici sítnice. Odborníci tvrdí, že není možné potvrdit přímou souvislost s GLP-1 léky, ale připouštějí, že mechanismus poškození by mohl souviset například s rychlým poklesem hladiny cukru v krvi.
Britské úřady navíc zaznamenaly stovky hlášení od pacientů, kteří po nasazení těchto injekcí uvedli různé problémy se zrakem – od rozmazaného vidění až po náhlé výpadky v zorném poli. Zda jde o přímý důsledek léků, nebo kombinaci jiných zdravotních faktorů, zatím není jasné.
Williams mezi rizika přidává vlastní příběh, který je o to silnější, že léky mu zároveň přinesly velkou úlevu. Zpěvák přiznal, že roky bojoval se sebepohrdáním a problémy s duševním zdravím. Užívání injekcí mu pomohlo zhubnout a díky tomu podle svých slov zažil výrazný pokles psychické zátěže. Kromě injekcí změnil také životní styl – cvičí, posiluje, více se stará o fyzickou kondici a celkově se cítí lépe. Jeho vnitřní hlas, který ho dříve tvrdě kritizoval při každém přibývajícím kile, prý výrazně utichl.
Jenže právě kontrast mezi psychickou úlevou a možnými zdravotními riziky vytváří napětí, které dnes řeší mnoho lidí – nejen celebrit – kteří se po GLP-1 lécích poohlížejí.
Jsou tedy injekce na hubnutí bezpečné?
Současné poznatky dávají jasnou odpověď jen v tom, že o těchto lécích ještě nevíme dost. U mnoha pacientů představují významnou pomoc při léčbě obezity i diabetu a dokážou pozitivně ovlivnit kvalitu života. Lékaři potvrzují, že ve většině případů jsou přínosy větší než rizika. Zároveň však upozorňují, že masivní nárůst užívání mimo původní indikaci může přinést neočekávané komplikace, zejména pokud léky berou lidé bez dohledu odborníka.
Williamsův příběh tak může sloužit spíše jako varování než jako důkaz. Ukazuje, že vedlejší účinky mohou být reálné, mohou být závažné a mohou zasáhnout do života způsobem, který by uživatelé nečekali. K jednoznačnému závěru ale chybí rozsáhlejší a dlouhodobější výzkum.
Jsou tyto injekce bezpečné? Odpověď zatím zní: mohou být, ale jen za jasně kontrolovaných podmínek, s lékařským dohledem a s plným vědomím toho, že rizika ještě nejsou zcela prozkoumána. Williamsův případ připomíná, že i moderní zázračné nástroje na hubnutí mají svou druhou stránku – a že nadšení by nikdy nemělo předběhnout opatrnost.