Luxus za kila dolů: posilovna rozdává Porsche za extrémní hubnutí
3. 11. 2025 – 13:35 | Zpravodajství | Alex Vávra
Čínská posilovna vymyslela šokující motivaci: kdo během tří měsíců zhubne padesát kilogramů, získá ojeté Porsche Panamera. Zatímco soutěž láká odvážlivce z celé země, odborníci varují, že podobný experiment může skončit spíš na jednotce intenzivní péče než za volantem luxusního vozu.
V čínském městě Binzhou, ležícím v provincii Šan-tung, se nedávno objevila soutěž, která spojila dva silné lidské instinkty – touhu po lepší postavě a touhu po luxusu. Místní fitness centrum totiž slíbilo, že tomu, kdo dokáže během tří měsíců zhubnout 50 kilogramů, věnuje jako cenu ojeté Porsche Panamera. Zní to jako sen každého, kdo se roky marně snaží dostat do formy – ale zároveň jako experiment na hraně zdravého rozumu.
Výzva byla oznámena na čínských sociálních sítích a okamžitě se stala virálním hitem. Na jedné straně ji lidé chválili jako skvělý způsob, jak motivovat k pohybu a zdravějšímu životnímu stylu, na druhé straně se ozvala vlna kritiky od lékařů i trenérů. Podle nich totiž takové tempo hubnutí může být doslova životu nebezpečné.
Organizátoři soutěže, v čele s trenérem vystupujícím pod příjmením Wang, tvrdí, že jejich cílem není hazard se zdravím, ale motivace. Soutěž je otevřená maximálně třiceti lidem a účastníci musí předem zaplatit poplatek 10 000 jüanů, tedy zhruba 32 000 korun. Tento poplatek zahrnuje tři měsíce ubytování, stravu a intenzivní tréninkový program vedený profesionálními kouči. Zájem byl obrovský – během několika dní se přihlásilo téměř deset lidí.
Pan Wang k tomu pro místní média uvedl, že jde o soutěž, která má otestovat vůli, vytrvalost a schopnost překonávat vlastní limity. Zároveň přiznal, že odměnou nebude nové auto, ale jeho vlastní Porsche Panamera z roku 2020, které sám několik let používal. Cena vozu se odhaduje na přibližně 1,9 milionu korun. Na propagačním plakátu se skví fotografie lesklého bílého sporťáku a slogan, který slibuje odměnu pro každého, kdo úspěšně shodí 100 liber, tedy 50 kilogramů.
Zdravotní rizika rychlého hubnutí
Zatímco pro mnohé jde o lákavou výzvu, odborníci bijí na poplach. Zhubnout 50 kilogramů za 90 dní znamená shodit více než půl kila denně – což je podle lékařů tempo, které tělo neunese bez následků. Rychlé diety, při nichž lidé ztrácejí váhu v krátkém čase, mohou způsobit žlučové kameny, vypadávání vlasů, nízkou hladinu cukru v krvi a pokles krevního tlaku. Tělo se navíc přepne do úsporného režimu, zpomalí metabolismus a po skončení diety často dojde k takzvanému jojo efektu – tedy rychlému nabrání ještě větší váhy.
Gastroenterolog Fu Yansong z Provinční lidové nemocnice v Šen-si upozorňuje, že takto drastické hubnutí může vážně zatížit vnitřní orgány, především játra a ledviny, a v krajním případě ohrozit život. Dodává, že zdravé a vědecky podložené hubnutí by mělo probíhat postupně, aby se mozek, svaly i orgány stihly přizpůsobit novému energetickému režimu.
Podobně varuje i známý čínský influencer a lékař vystupující jako doktor Zeng, který má na sociálních sítích přes tři a půl milionu sledujících. Podle něj je tempo, které soutěž vyžaduje, neudržitelné a nebezpečné. Tvrdí, že takto rychlý úbytek váhy vede spíše ke ztrátě svalové hmoty než k redukci tuku, což může způsobit hormonální nerovnováhu, vypadávání vlasů a u žen i amenoreu – tedy vynechání menstruačního cyklu. Za bezpečnější cíl považuje ztrátu zhruba půl kilogramu týdně.
Motivace, nebo hazard se zdravím?
Posilovna se brání kritikám s tím, že intenzita tréninku bude přizpůsobena fyzickému stavu účastníků a že na jejich pokrok i bezpečnost budou dohlížet profesionální trenéři. Wang tvrdí, že jeho tým zajistí správnou výživu, vyvážený trénink a pravidelné zdravotní kontroly. Podle něj se tak soutěž odlišuje od „zázračných diet“, které kolují po internetu a často končí zklamáním nebo zdravotními problémy.
Přesto se téma stalo v Číně velmi diskutovaným. Země se už několik let potýká s rostoucí epidemií obezity a odborníci varují, že do roku 2030 by více než 65 procent dospělých Číňanů mohlo mít nadváhu nebo obezitu. Soutěž o Porsche tak některým připadá jako zoufalý, ale zároveň symbolický pokus upozornit na problém, který se v Číně dlouho podceňoval.
Zatímco jedni vidí v této výzvě originální způsob, jak lidi přimět ke změně životního stylu, jiní ji označují za nebezpečný experiment na lidském těle. Ať už soutěž skončí jakkoli, jedno je jisté – binzhouská posilovna dosáhla svého. O jejím jméně se teď mluví po celé Číně i za jejími hranicemi. A otázka, zda touha po rychlém úspěchu stojí za riskování zdraví, zůstává otevřená.