Zapomeňte na závěsy v koupelnách. Sklo přináší čistotu, světlo a nový styl sprchování
17. 11. 2025 – 15:01 | Magazín | Žanet Ka
Skleněné sprchové dveře tiše přebírají vládu nad koupelnami. Otevírají prostor, vpouštějí světlo a mění obyčejné sprchování v malý rituál. Designéři je milují, majitelé domů také.
Když si vybavíte typickou koupelnu před několika lety, pravděpodobně tam byl jednoduchý sprchový závěs- plastový či textilní, často zachumlaný vlhkostí, mdlých vzorů a svědectvím opotřebování. Dnes se však trend dramaticky mění. Namísto tohoto neelegantního řešení přicházejí moderní alternativy sprchování, které kladou důraz na lehkost, světlo, hygienu a designovou kvalitu.
Proč už závěsy nestačí
Sprchový závěs může působit nenápadně, ale v praxi přináší řadu nevýhod: často zachycuje vlhkost, vznikají na něm skvrny od plísní, nutno jej pravidelně prát nebo měnit. Samotný materiál obsahuje plast či jiné látky, které nevypadají dobře a dlouhodobě nepřinášejí prémiový dojem. Kromě kompromisů v hygieně je tu také vizuální omezení, kdy závěs zabraňuje průchodu světla, prostor opticky zmenšuje a působí uzavřeně.
Elegantní sprchové dveře z čirého skla
Nejžhavější volbou jsou dnes sprchové dveře z tvrzeného čirého skla, které přinášejí okamžitou změnu. Čiré sklo propouští světlo, opticky zvětšuje prostor a působí moderně a čistě. Kvalitní tvrzené sklo je odolné vůči poškrábání a snadno se udržuje, stačí je setřít hadříkem a zůstane bez šmouh, na rozdíl od savých závěsů. Navíc si koupelna zachovává vzdušnost, místo aby působila jako uzavřená kabina.
Frameless (bezrámové) varianty pro minimalistický styl
Pokročilejší volbou jsou tzv. bezrámové (frameless) sprchy- skleněná stěna bez kovového rámu, s minimem kovových lišt, čistými linkami a nekomplikovanou montáží. Tento typ prostor opticky otevírá, nesází na dekorace, ale na čistý design. Díky absenci rámu se také méně hromadí usazeniny, méně je potřeba drhnout a údržba je výrazně jednodušší.
Walk-in a zástěny- volnost v kombinaci s funkčností
Pro skutečnou otevřenost koupelny se objevují walk-in řešení- otevřený vstup do sprchy bez dveří, nebo s jednou jednoduchou skleněnou zástěnou. Sklo může být čiré nebo matné, případně s mikrotexturou pro více soukromí, ale princip zůstává: žádné závěsy, žádná zbytečná konstrukce, jen hladká přechodová linie mezi koupelnou a prostorem sprchy. Výsledkem je nadčasový, vzdušný a pohodlný prostor.
Praktické výhody pro každou koupelnu
Moderní sprchové zástěny a skleněné dveře nebývají jen estetickým doplňkem. Mají řadu konkrétních výhod: méně skrytých zákoutí znamená méně usazenin, méně čištění; sklo je hygienické, prostě se stírá; otevřenější prostor znamená menší závislost na objemu vzduchu a lepší ventilaci; v menších koupelnách sklo opticky rozšiřuje prostor a zlepšuje světelnost. Každý, kdo plánuje renovaci, tak získá kombinaci funkce a stylu.
Tipy pro výběr a montáž
Při výběru záleží na tloušťce skla. Doporučuje se minimálně 8 mm tvrzeného skla pro stabilitu. U bezrámových variant je důležitá kvalitní instalace, aby okraje byly správně těsněné. Pokud volíte matné nebo texturované sklo, přemýšlejte o úrovni soukromí vs. světla. A pokud vsadíte na walk-in řešení, ujistěte se, že odvod vody a sklon podlahy jsou správně provedeny, eliminujete tak riziko stříkající vody mimo prostor sprchy.
Závěr
Koupelna už dnes není jen technickou místností, je to místo odpočinku, kde očekáváme pohodu, čistotu a vizuální kvalitu. A sprchový závěs? Ten už ztrácí svůj význam. Moderní varianty- skleněné dveře, bezrámové zástěny či walk-in konfigurace- přinášejí vyšší standard bydlení. Pokud tedy chcete, aby vaše koupelna vyjadřovala styl i pohodlí, není lepší cesta než když necháte závěs za sebou a otevřete prostor světlu a designu.