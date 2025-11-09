Evropa v kabátu, vy v plavkách: Kam si zaletět za sluncem bez přepychového rozpočtu
9. 11. 2025 – 13:53 | Magazín | Žanet Ka
Zatímco u nás padá mlha a teploměr se drží při zemi, svět nabízí místa, kde se dá i v lednu chodit bosky po písku. Vybrali jsme pět destinací, kde je právě teď léto a kam se dá odletět bez luxusního rozpočtu.
Když se ráno škrábou skla a dny se zkracují, začínáme přemýšlet o jediném: kde se teď dá chodit bosky po písku a dýchat slaný vzduch? Dobrá zpráva je, že za létem nemusíte letět přes půl světa ani utrácet jmění. Tyto destinace nabízejí slunce, moře i pohodu v době, kdy je u nás největší zima.
1. Gran Canaria, Španělsko- věčné jaro a levné tapas
Kanárské ostrovy jsou jistota: v prosinci tu bývá kolem 24 °C, voda má 21 °C a slunce svítí téměř každý den. Gran Canaria spojuje živá letoviska s tichými plážemi a krajinou připomínající Saharu. Nejznámější pláže: Playa de Maspalomas a Amadores- zlatý písek, duny a azurové moře. Letenky z Prahy se mimo sezónu pohybují od 3 500 Kč a ubytování v apartmánu lze najít pod 900 Kč za noc. A když se nabažíte moře, vyrazte do hor nebo ochutnejte tapas v Las Palmas.
2. Agadir, Maroko- africké slunce a vůně Atlantiku
Jen čtyři hodiny letu z Prahy a přistanete v jiném světě: šumící moře, arabská architektura, vůně máty a koření. Agadir má příjemné zimní teploty kolem 21 °C, teplé moře a široké písečné pláže, ideální na procházky i surfování. Na Plage d’Agadir se setkává moderní promenáda s autentickými súky a stánky s čerstvými džusy. Maroko je zároveň jednou z nejlevnějších zimních destinací- tříchodové menu pořídíte za cca 150 Kč, a nocleh v riádu od 500 Kč.
3. Koh Lanta, Thajsko- ráj bez davů
Thajsko v zimě doslova září. Zatímco severní Evropa mrzne, tady je 30 °C a teplé moře. Ostrov Koh Lanta je klidnější než Phuket, ideální pro páry nebo digitální nomády. Na Long Beach se můžete houpat v síti mezi palmami a pozorovat západ slunce nad Andamanským mořem. Ubytování začíná na 400 Kč za noc, jídlo v bistru na 50 Kč, a skútr vás denně vyjde na 100 Kč. Ostrov je dobře dostupný z Krabi nebo Phuketu- kombinací trajektu a minibusu.
4. Kapverdy- exotika bez časového posunu
Ostrovy uprostřed Atlantiku nabízejí 25 °C po celý rok a slunce téměř 350 dní v roce. Nejnavštěvovanější ostrov Sal potěší bílo-zlatou pláží Santa Maria, tyrkysovou vodou a příjemným klidem. Let z Prahy trvá přibližně 6 hodin, přímé lety zajišťují charterové společnosti i cestovky. Kapverdy jsou ideální volbou pro ty, kteří chtějí exotiku bez časového posunu, přelidněných pláží a komerčního hluku.
5. Šarm aš-Šajch, Egypt- korálové útesy a jistota tepla
Zimní klasika, která nezklame. Teploty kolem 26 °C, voda má příjemných 23 °C, a díky krátkému letu (cca 4,5 h z Prahy) je Egypt perfektní pro last minute dovolenou. Pláže jako Naama Bay nebo Shark’s Bay lákají tyrkysovým mořem a korálovými útesy ideálními k potápění. Ceny? Balíček all inclusive se dá sehnat od 13 000 Kč za týden. A západ slunce nad Sinajskými horami? Ten se vám vryje do paměti navždy.
Kdy je nejlepší čas vyrazit
Všechny tyto destinace mají nejlepší klima od listopadu do března- ideální teploty, málo deště a nižší ceny mimo hlavní sezónu. Ať už hledáte africké slunce, asijský klid nebo evropské ostrovní pohodlí, stačí pár hodin letu a šálu můžete nechat doma.