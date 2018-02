Skoro třetina důchodců šla do penze předčasně, ztrátě peněz navzdory

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

V Česku postupně roste podíl seniorek a seniorů, kteří mají kvůli předčasnému odchodu do penze trvale krácený důchod. Na konci loňska tvořili už bezmála 26 procent starobních důchodců a důchodkyň. Sníženou penzi dostávalo téměř 619 tisíc lidí. Průměrně pobírali 10 564 korun. Měli tak v průměru o 1282 korun měsíčně méně než lidé, kteří nastoupili do důchodu v řádném termínu. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Na konci loňska bylo v Česku přes 2,4 milionu lidí, jimž ČSSZ vyplácela starobní důchod. Průměrná částka činila 11 850 korun. U předčasné penze to bylo 10 564 korun. Byla tak zhruba o 11 procent nižší. Rozdíl průměrného důchodu a průměrného kráceného důchodu za celý loňský rok představovalo 15 384 korun.

Neroste jen počet lidí s trvale krácenou penzí, ale i jejich podíl. Na konci loňska dosahoval už téměř 26 procent. V roce 2015 to byla necelá čtvrtina. Tehdy bylo seniorů a seniorek, kteří nastoupili do důchodu dřív, 586 tisíc. V roce 2010 pobíralo nižší důchod 428 400 osob, tedy zhruba 19 procent starobních penzistů a penzistek.

Do předčasného důchodu je možné jít tehdy, pokud má člověk potřebnou dobu pojištění a do řádného termínu mu zbývají nejvýš tři roky. Se zvyšujícím se důchodovým věkem se postupně prodlužuje i předčasný důchod, a to ze tří na pět let. Bude do něj ale možné nastoupit nejdřív v 60 letech.

Potřebná doba placení pojištění se postupně zvyšuje na 35 let. Na tuto hranici se dostane od příštího roku. Letos činí 34 let. Také důchodový věk roste. U mužů se každoročně posouvá o dva měsíce a u žen o čtyři. Muži chodí nyní do penze v 63 letech a dvou či čtyřech měsících, bezdětné ženy v 62 letech a čtyřech či osmi měsících a matky podle počtu vychovaných dětí ještě dřív.

Důchod se skládá ze dvou částí - pevné a procentní. Pevná výměra je pro všechny stejná a loni činila 2550 korun. Letos se zvedla na 2700 korun. V procentní výměře se odráží zásluhovost - tedy výše odvodů z výdělků a doba placení pojistného. Za každý rok se počítá 1,5 procenta základu, který se stanoví z příjmu.

U předčasné penze se pak částka snižuje. Pokud jde člověk do penze o rok dřív, odečte se mu 0,9 procenta základu. Pokud nastoupí na odpočinek dříve o rok až dva, je srážka 1,2 procenta. Pokud je to víc než dva roky před termínem, pak se strhne 1,5 procenta. Když se naopak "přesluhuje", je možné si penzi zvednout.

Babišova vláda v demisi připravila novelu, která má změnit složení penze. Pevný díl by měl odpovídat deseti procentům průměrné mzdy místo nynějších devíti procent. Ovlivní to každoroční valorizaci.

Na zvyšování procentní výměry důchodu totiž zůstane méně, oslabí se zásluhovost a posílí solidarita. Ministryně práce v demisi Jaroslava Němcová (ANO) ČTK řekla, že zhruba polovině seniorů a seniorek poroste penze pomaleji než dosud. Polepšit by si naopak měli lidé, kteří mají nižší důchod. Pomoci by to tak mohlo třeba i těm, kteří šli do penze dřív.