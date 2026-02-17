Skončete s minulostí, než bude pozdě: zatmění 17. února přináší největší vesmírný reset historie!
17. 2. 2026 – 8:20 | Magazín | Natálie Kozak
Tohle není obyčejný horoskop. Unikátní souběh zatmění Slunce a roku Ohnivého koně odpálí 17. února energetickou nálož, která nenechá kámen na kameni. Zjistěte, proč se od patnácté hodiny začne psát úplně nová historie vašeho života a která znamení čeká totální otřes.
Úterý 17. února 2026 se do astrologických kronik zapíše jako jeden z energeticky nejsilnějších momentů dekády. Nejde totiž o obyčejné novoluní. V jediném bodě se protíná hned několik fascinujících vlivů: prstencové zatmění Slunce, vizionářská energie Vodnáře a začátek čínského roku Ohnivého koně. Tento den otevírá takzvaný koridor zatmění a startuje zcela nový šestiměsíční cyklus našich životů.
Unikátní souběh sil: Inovace a dynamika
Vodnář, ve kterém se Slunce a Měsíc potkávají, je znamením pokroku, svobody a technologií. Zatmění typu „Ohnivý kruh“ tuto energii násobí a dává nám šanci k radikálnímu restartu. Aby toho nebylo málo, dynamiku celého dne umocňuje příchod roku Ohnivého koně, který do hry vnáší rozhodnost a rychlost.
Astrologové však upozorňují na kritické načasování tohoto dne. Do 15:03 trvá 30. lunární den, což je čas vyhrazený pro uzavírání minulosti. Je to ideální prostor pro splacení dluhů, odpuštění starých křivd a dokončení rozdělaných úkolů. Teprve po patnácté hodině se otevírá brána prvního lunárního dne. Pokud plánujete nové projekty nebo si chcete stanovit cíle, počkejte si právě na tento čas, kdy energie obnovy dosáhne svého vrcholu.
Pasti a výzvy: Uran v akci
Hlavním hybatelem dne je Uran, planeta nečekaných zvratů a překvapení. Pod jeho vlivem se mohou i ty nejpevnější plány během vteřiny změnit. Situaci komplikuje i Merkur, který se připravuje na svůj retrográdní pohyb (od 26. února). Proto v těchto dnech nespoléhejte na ústní dohody a vše si potvrďte písemně.
Osobní předpověď pro všechna znamení
Beran
Zatmění míří do vaší společenské sféry. Čeká vás velký úklid v seznamu přátel. Uvědomíte si, s kým už nesdílíte stejné hodnoty, a do života vám vstoupí lidé, kteří vás budou skutečně inspirovat. Vaše vlastní kreativita vás v těchto dnech může až šokovat.
Býk
V centru pozornosti je vaše kariéra a ambice. Čekejte nečekané pracovní nabídky nebo náhlé povýšení. Je to ideální čas ukázat světu svou profesionalitu a prosadit se. Pokud vám o víkendu přijde nabídka, neváhejte se jí chopit.
Blíženci
Pro vás jsou tématem číslo jedna finance a vzdělávání. Udělejte si revizi příjmů a výdajů a vyhněte se impulzivním nákupům. Nové vědomosti, které nyní získáte, vám brzy otevřou dveře k nečekanému bohatství.
Rak
Zatmění zasahuje vaše vztahy, jak pracovní, tak osobní. Může dojít k osudovému setkání nebo důležitému rozhovoru, který konečně vyjasní situaci. Klíčem je najít rovnováhu mezi vašimi potřebami a potřebami partnera.
Lev
Zaměřte se na své tělo a denní režim. Energie Vodnáře vás tlačí k modernizaci vašich návyků. I malá změna v jídelníčku nebo úprava pracovního rozvrhu vám přinese okamžitý příval vitality.
Panna
Váš sektor romantiky a kreativity doslova hoří. Dovolte si být spontánní a vyjádřete své city bez obav. Pokud jste kdy chtěli začít s uměleckým koníčkem, vesmír vám právě teď dává zelenou.
Váhy
Tématem je domov a rodinné kořeny. Možná vás čeká stěhování, rekonstrukce nebo jen upřímný rozhovor s blízkými, který vyčistí vzduch. Je čas posílit vazby tam, kde se cítíte v bezpečí.
Štír
Informace jsou vaší největší zbraní. Buďte pozorní ke zprávám a znamením kolem sebe, mohou vám změnit život. Zatmění přeje komunikaci a cestování, které vám může přinést zajímavé partnerství.
Střelec
Předefinujete své hodnoty. Nejde jen o peníze na účtu, ale o uvědomění si, co pro vás znamená skutečná hojnost. Je to skvělý čas pro hledání nových zdrojů příjmů, které budou v souladu s vaším vnitřním nastavením.
Kozoroh
Investice do sebe sama je to nejlepší, co můžete udělat. Ať už jde o změnu image, nové studium nebo sport, vše se vám mnohonásobně vrátí. Důvěřujte své intuici, povede vás správným směrem.
Vodnář
Toto je vaše chvíle slávy! Zatmění ve vašem znamení startuje váš osobní nový rok. Cítíte obrovskou touhu po svobodě a radikální změně. Nebojte se hrát podle vlastních pravidel- vesmír připravil scénu pro váš velký životní obrat.
Ryby
Pro vás je tento čas o tichu a introspekci. Zatímco svět kolem bouří, vy se stáhněte do ústraní. Ukončete staré kapitoly a ukliďte si ve své mysli i fyzickém prostoru. Tím uvolníte místo pro novou energii, která přijde.
Rady astrologů: Jak přežít koridor zatmění?
Emoce budou v tento den na vzestupu a staré vzorce chování mohou selhávat. Aby pro vás byl 17. únor dnem vítězství, držte se těchto doporučení:
Co rozhodně udělat:
- Před 15:03 uzavřete vše staré a splaťte své dluhy.
- Po 15:03 si napište svá přání a vize pro příštích šest měsíců.
- Najděte si čas na krátkou procházku v přírodě pro uzemnění.
Čemu se vyhnout:
- Nečiňte osudová rozhodnutí v afektu- Uran může vaše vnímání reality zkreslit.
- Vyhněte se konfliktům s blízkými, negativita by se v tomto období mohla zbytečně zafixovat.
- Odložte velké investice, dokud nebudete mít k dispozici střízlivou analýzu.