Horoskop pro všechna znamení od 16. do 22. února: Jak využít energie k vnitřnímu resetu?
16. 2. 2026 – 8:35 | Magazín | Natálie Kozak
Hvězdy nás v příštích dnech vybízejí k revizi návyků. Proč se vyplatí vsadit na vědomé kroky, jak stabilizovat své finance a která znamení by měla o víkendu raději mlčet, aby zachovala harmonii ve vztazích?
Týden od 16. do 22. února 2026 vás vyzve k zastavení a přehodnocení zaběhnutých pořádků. Energie těchto dní přeje vědomým krokům a drobným změnám v rutině, které ve výsledku výrazně zvýší vaše sebevědomí i životní komfort. První polovinu týdne věnujte analýze svých priorit, zatímco víkend nechte volně plynout, aby se nové zásady mohly ve vašem životě přirozeně usadit.
Beran
Tento týden prověří vaši schopnost soustředit se na detail. Do středy se zaměřte na finance, sliby a důležitá jednání. Od čtvrtka vědomě zpomalte. Pokud se vyhnete ukvapenosti, přinese vám promyšlená taktika hluboké uspokojení. Víkend zasvěťte nerušenému odpočinku.
Šťastné dny: 17. 2. a 20. 2.
Býk
Zatímco okolí možná touží po vzrušení, vy budete hledat bezpečný přístav. Stabilita a jasný plán jsou vašimi nejlepšími spojenci. Pokud o víkendu dorazí lákavá nabídka, nespěchejte s odpovědí. Dopřejte si čas na rozmyšlenou; co má být vaše, to vám neuteče.
Šťastné dny: 16. 2. a 21. 2.
Blíženci
Vaše mysl bude v první polovině týdne produkovat jeden skvělý nápad za druhým. Nespoléhejte na paměť a vše si hned zapisujte. Ve druhé půli týdne važte slova a vyhněte se ukvapeným soudům. Víkendové oživení starých kontaktů se vám v budoucnu velmi vyplatí.
Příznivé dny: 18. 2. a 22. 2.
Rak
Pondělí až čtvrtek zasvěťte klidu. Vyhněte se náhlým změnám plánů a raději upevňujte rodinnou harmonii, která vám dodá sílu pro pracovní výzvy. Náročnější úkoly si naplánujte až na konec týdne, kdy budete mít díky předchozímu odpočinku dostatek energie vše zvládnout.
Příznivé dny: 16. 2. a 19. 2.
Lev
Vaše charisma bude tento týden neuvěřitelně silné. Nebojte se převzít iniciativu a ukázat své profesní kvality. Kreativní přístup vám přinese ovoce. O víkendu však uberte na temperamentu a nesnažte se za každou cenu dominovat v rodinném kruhu.
Příznivé dny: 18. 2. a 21. 2.
Panna
Začátek týdne přeje struktuře a plnění povinností. Pokud se dostaví únava z rutiny, osvěžte svůj den drobnou novinkou, ale nebourejte zavedený řád. O víkendu si dopřejte luxusu nicnedělání- film, kniha a dlouhý spánek je přesně to, co vaše tělo potřebuje.
Vhodné dny: 17. 2. a 22. 2.
Váhy
Tento týden se vše točí kolem dialogu. Možná budete muset taktně, ale důsledně obhájit své hranice v partnerství či práci. Pokud narazíte na nedorozumění, vsaďte na upřímnost. Mlčení by situaci jen zhoršilo, zatímco klidný rozhovor ji dokáže jemně vyřešit.
Příznivé dny: 16. 2. a 20. 2.
Štír
Cítíte silnou potřebu zbavit se všeho, co už vám neslouží. Změny se mohou dotknout financí i práce. Od čtvrtka se více uzavřete do sebe, abyste si ujasnili další kroky. Své plány zatím světu nevytrubujte, nejdříve v sobě upevněte vnitřní sílu.
Příznivé dny: 18. 2. a 19. 2.
Střelec
Vaše obzory se rozšiřují. Vraťte se k projektům, které jste dříve odložili, protože nový pohled do nich může vdechnout život. Konec týdne může přinést krátkou cestu nebo setkání, které vás nabije silnou motivací do dalšího období.
Šťastné dny: 17. 2. a 21. 2.
Kozoroh
Čekají vás úkoly vyžadující maximální přesnost a trpělivost. Váš smysl pro zodpovědnost bude na vrcholu, ale nezapomínejte delegovat. Pokud ve druhé polovině týdne trochu polevíte v přísnosti na sebe i ostatní, ušetříte si cennou energii.
Příznivé dny: 16. 2. a 19. 2.
Vodnář
Začátek týdne je ideální pro experimenty, ať už s vaším vzhledem, nebo denním režimem. Novinky do vašeho života zapadnou zcela organicky. O víkendu se snažte být v diskusích s přáteli otevření a vyhněte se dogmatismu, i když mají na věc jiný názor.
Příznivé dny: 18. 2. a 22. 2.
Ryby
Vaše intuice bude tento týden mimořádně citlivá. Naslouchejte svým předtuchám a snům. Pokud pocítíte únavu, berte to jako signál k odložení důležitých věcí. Víkendová kreativní činnost vám pomůže uvolnit nahromaděné vnitřní napětí a vyjádřit vaše pocity.
Příznivé dny: 19. 2. a 21. 2.