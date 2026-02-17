Veřejnost se dnes v kině Lucerna naposledy rozloučí s herečkou Janou Brejchovou
17. 2. 2026 – 8:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ve velkém sálu kina Lucerna ve stejnojmenném paláci na pražském Václavském náměstí se dnes veřejnost naposledy rozloučí s herečkou Janou Brejchovou.
Vzdání holdu herečce, která zemřela po dlouhé nemoci 6. února ve věku 86 let, doprovodí projekce. ČTK to řekl ředitel kina Filip Schauer.
Na pódiu velkého kinosálu vznikne podle Schauera pietní místo. Lidé mohou přijít mezi 08:00 a 13:00 a zapsat svá slova do kondolenční knihy. Brejchovou připomene také promítání smyčky na plátně, sestavené ze sestřihu jejích filmů.
"Bude to bez proslovů, oficiálních hostů, prostě možnost vzdát hold, rozloučit se, odevzdat květiny nebo věnec," uvedl Schauer. Netroufal si odhadnout, kolik lidí se přijde Brejchové poklonit.
Rozloučení v Lucerně organizuje rodina. Je tichou vzpomínkou, nikoliv pohřbem. Pozůstalí nevyužili návrh ministrů Borise Šťastného (Motoristé) a Oto Klempíře (za Motoristy) na pohřeb se státními poctami.
Ač neměla herecké vzdělání, Janu Brejchovou do svých filmů obsazovali přední režiséři od 60. let. Často tvrdila, že nejlepší hereckou školou pro ni byl sám život. Vytvořila kolem sta filmových a televizních rolí. Točila s Vojtěchem Jasným, Jiřím Krejčíkem, Evaldem Schormem a mnoha dalšími. Získala řadu cen, proslula nejen v Československu, ale také v zahraničí.
K jejím nejlepším filmům patří Vlčí jáma, Vyšší princip, Každý den odvahu, Mladý muž a bílá velryba, Zánik samoty Berhof či Kráska v nesnázích. Filmoví akademici jí v roce 2010 udělili Českého lva za mimořádný přínos českému filmu.