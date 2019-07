Účastníci zájezdu do Berlína. Jak si populisté a krajní pravice vychovávají spřízněná média

MAGAZÍN - Magazín autor: red

V tuzemsku se takzvaná alternativní média potkávají zejména při udílení takzvaných Krameriových novinářských cen v suterénu jednoho pražského domu, v Německu se ultrapravicoví blogeři a příznivci dezinformační scény sešli v prestižních prostorách parlamentu. Za peníze daňových poplatníků tam nedávno hostili i "svobodná média" z Česka, píše Vojtěch Berger na webu Hlídací pes.

Českou stopu měla květnová "1. konference svobodných médií" hned od začátku. Jedním z organizátorů byl totiž i poslanec spolkového sněmu s českými kořeny Petr Bystroň.

Prostor pro akci poskytl poslanecký klub Bystroňovy strany Alternativa pro Německo (AfD). Původním hvězdným hostem měl být bývalý poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa Stephen Bannon, ten se ale nakonec omluvil.

I tak se v německém parlamentu sešla asi stovka zástupců alternativních médií z Německa a Švýcarska. Mezi hosty byli i přispěvatelé českého webu Nová buržoazie, který má blízko k někdejšímu Bloku proti islámu Martina Konvičky či k televizi Raptor proruského aktivisty Žarka Jovanoviče.

Na konferenci do Berlína jel české barvy hájit i Petr Hampl, sociolog známý svými ostře antiislámskými postoji.

S Bannonem do Zemanova sídla

Zmiňovaná česká "alternativní" média mají dlouhodobě blízko právě k poslanci AfD Petru Bystroňovi, u kterého například pokrývala předvolební mítinky v Bavorsku.

Loni byl také jejich kameraman přímo v lánském zámku, když tam Miloš Zeman přijal exporadce amerického prezidenta Trumpa Steva Bannona. Toho do Lán doprovázel právě zmiňovaný Petr Bystroň. Ostatní média se o akci dozvěděla od prezidentova mluvčího až zpětně.

Sám Bystroň byl v Bavorsku v roce 2017 pod dohledem tamní tajné služby kvůli svým kontaktům s extremisty poté, co například jasně podpořil identitární hnutí.

Identitáři se v posledních několika letech soustředili na téma migrace, v souvislosti s ní mluví často o "výměně obyvatelstva" v Evropě, "přílišném odcizení", "islamizaci" a podobně. Stejnou rétoriku používal v uplynulých letech i Petr Bystroň, který v minulosti vedl bavorskou odnož AfD.

Celoněmeckou stranu pak kvůli extremistickým tendencím začala letos prověřovat civilní kontrarozvědka.

Členové hnutí identitářů byli podle serveru Correctiv.org také přímo v sále na berlínské konferenci, stejně jako jedna z nejviditelnějších postav německé "nové pravice", publicista Götz Kubitschek.

"Tisíce a tisíce znásilnění"

Zmiňovaný Stephen Bannon byl sice původně na berlínskou akci AfD a jejích médií pozván jako hlavní host, na poslední chvíli ale odřekl, a "zaskočil" za něj bývalý Bannonův spolupracovník z ultrapravicového webu Breitbart, britský publicista Milo Yiannopoulos.

Ten má ovšem natolik kontroverzní renomé, že zbytek poslanecké frakce AfD krátce před konferencí Yiannopoulosovi nedovolil na půdě parlamentu vystoupit, a tak si ho účastníci poslechli až po skončení akce v nedaleké restauraci.

Yiannopoulos, který v minulosti svými výroky pobouřil i své ultrakonzervativní příznivce (například zpochybňoval, že sexuální obdiv ke třináctiletým dětem je pedofilie), v Berlíně mimo jiné mluvil o islámu jako o kultuře znásilňování, tvrdil že existují "tisíce a tisíce případů znásilněných žen, a to už po celá desetiletí" a dodal, že kdo na tyto zločiny upozorňuje, je okamžitě označen za krajně pravicového extremistu.

V Česku překlad jeho projevu (dlužno dodat, že neúplný, protože neobsahoval například zmíněnou pasáž o "tisících a tisících případů znásilnění") zveřejnily třeba Parlamentní listy a další weby.

Vychovat si spřízněná média

Smyslem akce bylo propojit politiky AfD se spřízněnými médii. Jak stálo už v pozvánce na konferenci, AfD chce "sbírat nápady, jak v budoucnu lépe a efektivněji zajistit výměnu informací o její práci v parlamentu" směrem právě k alternativním médiím.

Stejně tak v pozvánce AfD těmto blogům a webům přiznala podíl na svém vstupu do německého parlamentu, kam se poprvé dostala v roce 2017, když je ocenila jako ty, "kteří odvedli na začátku velký kus práce".

Že mají populistické strany napříč Evropou blízko k alternativním médiím a budují si kolem sebe jejich síť, je dlouhodobě známé. V Rakousku jsou to média blízká straně Svobodných, třeba internetový portál unzensuriert.at či časopis Alles Roger, vydávaný Rakušanem Ronnie Seunigem, který podniká i na jižní Moravě. HlídacíPes.org zmiňované příklady podrobně popsal ZDE.

Tato média kromě nadstandardně pozitivních textů o Svobodných často šíří i různé konspirační teorie, vystupují proti islámu a migraci – stejně jako právě strana Svobodných.

I v Česku nacházejí například názory představitelů SPD nápadně větší prostor v některých médiích, kromě Parlamentních listů či televize Barrandov je to třeba i web Nová Republika, za kterým stojí čerstvě zvolený europoslanec za SPD Ivan David.

Dávat si tipy a sdílet obsah

Berlínská konference šla ale ještě o několik kroků dál. Německý investigativní portál Correctiv.org pro lepší popis akce zkusil dosadit do příběhu jiné aktéry, z jiné politické strany a z mainstreamových médií namísto těch alternativních:

"Je to jako by třeba poslanecký klub sociálních demokratů pozval redaktory Der Spiegelu či Die Zeit na konferenci do parlamentu. Chovali by se tam k sobě jako staří známí, kteří se navzájem oslavují a smějí insiderským vtipům. Na oplátku by pozvaní novináři poslance požádali, aby šířili a sdíleli přednostně právě jejich texty před texty ostatních médií. A sociální demokraté by řekli: Dobrý nápad!"

Podobně to totiž v prostorách Bundestagu probíhalo mezi AfD a jí blízkými médii.

"Někteří účastníci se ptali: Proč podporujete mainstreamová média tím, že jejich obsah sdílíte na Facebooku a Twitteru? Nedělejte to a raději nám dejte nějaký exkluzivní tip, když ho budete mít," potvrdil na tiskové konferenci po akci poslanec a jeden z organizátorů Petr Bystroň.

Vojtěch Berger pro Ústav nezávislé žurnalistiky