Je libo chléb elfů a Homerovo pivo? Nadlábněte se jako ve filmu!

Kolem popkulturních filmů, seriálů, knih a dalších děl se někdy utvoří tak velký kult, že se původně fiktivní věci z nich začnou přelévat do reality. Příkladem je trend popkulturou ovlivněného jídla, pití a vůbec kulinářství.



Dívali jste se někdy na film, kde se hrdinové cpou nějakou smyšlenou baštou, až se vám z toho začaly sbíhat sliny? Nebo na snímek, ve kterém se postavy napájí neznámými moky, které byste moc rádi ochutnali? Případně jste v nějaké fantasy knize narazili na detailní popis hostiny plné fiktivních pochutin a mohli jste knižním charakterům pouze tiše závidět?

Není třeba zoufat. Dnes si můžete pochutnat na řadě jídel a nápojů, které původně vznikly jen jako fiktivní ozvláštnění nejrůznějších děl. Je libo ochutnat něco z kouzelnického světa Harryho Pottera? Žádný problém. Nebo si raději uklohníte nějakou pořádnou baštu podle oblíbeného seriálu Hra o Trůny? Jen do toho!

Popkultura do jídla prostupuje nejrůznějšími způsoby. Někdy jde o záležitost zapálených fanoušků, kteří dávají dohromady vlastní recepty inspirované svým oblíbeným příběhem. Jindy o chytrý marketingový tah, kdy některé společnosti uvedou na trh produkty vycházející ze známých děl.

Fiktivní značky táhnou

Krásným příkladem toho je pivo Duff, neodmyslitelně spojené s oblíbeným americkým seriálem Simpsonovi. Původně fiktivní značku piva, ve kterém si libuje Homer a jeho kolegové z hospody U Vočka, převedlo několik pivovarů do reality, ač je to autorovi seriálu Mattu Groeningovi poněkud proti srsti.

Skutečná piva Duff tak kvůli autorským právům, na kterých sedí společnost 20th Century Fox, nemají úplně totožná loga se seriálem, i když to nemusí být na první pohled poznat. Pivo Duff se dá už několik let sehnat i v Česku.

Duff ale není jedinou věcí, která se z příběhů žluté rodinky přelila do reality. Během roku 2007 se americký obchodní řetězec 7-Eleven pustil do svérázné reklamní kampaně a několik svých poboček zamaskoval za obchod Kwik-E-Martze, známý ze Simpsonových. V něm pak byly k dostání další fiktivní produkty ze Springfieldu, jako Buzz Cola nebo cereálie klauna Krustyho.

Jako vděčný marketingový nápad se ukázala i inspirace kultovním filmem Forrest Gump s Tomem Hanksem v hlavní roli. Ti, kdo film viděli, si jistě vzpomenou na Forrestova "nejvíc nejlepšího kamaráda" Bubbu, který byl posedlý krevetami. Scéna, kdy hlavnímu hrdinovi popisuje všechny způsoby, jak se dají upravit k jídlu, takřka zlidověla.

Na základě společnosti zaměřené na krevety, kterou následně Gump ve snímku založí, pak v roce 1996 (dva roky po premiéře filmu) v Kalifornii vznikla skutečná síť restaurací Bubba Gump Shrimp Company. Momentálně má čtyřicet pět poboček všude možně po světě a krom ikonických krevet na různý způsob se zaměřuje i na další mořské plody.

"Hmm, tak to je moc dobrej burger!"

Pokud máte slabost pro filmy režiséra Quentina Tarantina, tak vám nejspíš není cizí název fastfoodu Big Kahuna Burger. Kultovní režisér ve svých dílech používá řadu fiktivních značek, které se neobjevují pouze v jeho filmech, ale i ve snímcích kolegy Roberta Rodrigueze. Fiktivní havajský řetězec rychlého občerstvení se proslavil především díky legendárnímu Pulp Fiction, a to ikonickou scénou, kde si gangster Jules Winnfield hraný Samuelem L. Jacksonem pochutnává na burgeru své budoucí oběti.

Na základě toho vzniklo hned několik restauracích pojmenovaných podle Tarantinovy smyšlené značky a rovněž řada burgráren má ve své nabídce Big Kahuna Burgery. Na internetu je i spousta fanouškovských receptů, vedle klasického cheeseburgeru, který se objevil právě v Pulp Fiction, existují originálnější návody na Big Kahuna Burger s ananasem, který se mihnul v seriálu Od soumraku do úsvitu.

Fantaskní kuchyně

Burgery a krevety ale vlastně nejsou nijak neobvyklá jídla, i když se schovávají za značkou z popkulturního díla. Skutečně originální kulinářství člověk objeví, když se ponoří do světa fanoušků fantastiky. V řadě sci-fi a fantasy děl se objevují nejrůznější pochutiny, které se fanoušci rozhodli převést do skutečného světa. Pochopitelně to mnohdy jsou věci vyrobené z přísad, které ve skutečném světě neexistují, takže autoři improvizují a vymýšlí vlastní postupy a náhražky.

Takto například existuje celá řada receptů na lembas, tedy fiktivní chléb známý ze světa Johna R. R. Tolkiena. V Pánovi prstenů a dalších dílech se objevuje jako jednoduché a výživné jídlo používané elfy pro dlouhé cesty. Ač skutečné oplatky lembasu nenasytí člověka na několik dní, jako je tomu v Tolkienovi, tak se dá s recepty, kterých je plný internet, nejrůzněji pracovat a elfský chléb si ochutit podle vlastních preferencí.

I svět mladého kouzelníka Harryho Pottera od spisovatelky J. K. Rowlingové má své recepty. Mezi fanoušky díla frčí například nejrůznější variace takzvaného máslového ležáku, který se v kouzelnickém světě popíjí. V podstatě to je horké pivo s rozpuštěným máslem podle různých návodů ochucené šlehačkou, oříšky, kořením a podobně. Pochopitelně existuje jak alkoholická, tak nealkoholická verze.

S tvrdším alkoholickým nápojem přišli například fanoušci sci-fi literatury. Dle knižní série Stopařův průvodce po Galaxii od anglického spisovatele Douglase Adamse vzniknul takzvaný pangalaktický megacloumák. V tomto humorném sci-fi se má jednat o nejlepší a nejdražší nápoj v celé Galaxii, který má podobný účinek jako "nechat si vyrazit mozek z hlavy plátkem citrónu obaleným kolem masivní zlaté cihly".

Na skutečnou, tedy "pozemskou", verzi existuje opět hned několik receptů, které většinou obsahují spoustu druhů tvrdého alkoholu v různém poměru. Jako je například verze smíchaná z vodky, ginu, bílého rumu a curacaa.

Kulinářství vezoucí se na oblibě všemožných fiktivních světů se zkrátka daří. Knižně tak vycházejí i nejrůznější kuchařky plné desítek originálních receptů a řada z nich je díky své oblibě k dostání i v Česku. Lze si tak vystrojit hostinu ve stylu oblíbeného seriálu Hra o Trůny, inspirovat se recepty z kultovního videoherního World of Warcraft, nebo zabrousit do bláznivého světa Zeměplochy od Terryho Pratchetta a vařit podle receptů stařenky Oggové.

Své kuchařky mají pochopitelně Star Wars, a to hned několik různých verzí. Na své si přijdou i fanoušci dystopické série Hunger Games, nebo příznivci upírského seriálu True Blood.

Jídlo a popkultura je prostě kombinace, která frčí.