Nezničitelná hvězda a první aristokratka Hollywoodu

autor: Šárka Novotná

Gloria Swansonová patřila v němé éře Hollywoodu k nejzářivějším hvězdám. A úplně se neodporoučela ani po nástupu zvukového filmu. Jako zralá dáma pak zažila velkolepý comeback.

Budoucí herečka přišla na svět před 120 lety v Chicagu. K filmu se dostala jako mladičká a údajně díky náhodě. Její teta ji vzala do jednoho malého filmového studia, kde ji oslovili, ať si zkusí komparz.

Debutovala tak již v patnácti letech a brzy hrála po boku mladého Charlieho Chaplina. O něco později nechala školy a v roce 1916 vyrazila do Kalifornie, kde získala jistou slávu v komediích po boku Bobbyho Vernona. V té době už byla poprvé vdaná, v 17 si vzala třicetiletého herce Wallace Beeryho. Manželství netrvalo ani dva roky.

V roce 1919 podepsala smlouvu s Famous Players-Lasky (pozdější Paramount Pictures), kde točila se slavným režisérem Cecilem B. DeMillem. V půli 20. let byla nejlépe placenou herečkou Hollywoodu a peněz si prý dokázala také řádně užít.

Swansonová se ovšem nestala jen populární filmovou hvězdou, ale i sex symbolem a módní ikonou se vším všudy. Její (nejen) filmové outfity byly pověstné a nápadné, hýřily korálky, šperky či pštrosími nebo pavími pery. Herečka, která měřila pouhých 151 centimetrů, patřila k nejfotografovanějším ženám světa a její výstřední styl byl hojně kopírován.

Rozhodnutí, které ji málem zabilo

Klidné soukromí nicméně neměla. Byla celkem šestkrát vdaná a počátek i rozpad prvních tří manželství zažila do roku 1930. Zároveň však patřila k těm hvězdám němé éry, které měly děti. První dceru Glorii porodila v jednadvaceti, o pár let později adoptovala syna Patricka a v roce 1932, během svého čtvrtého sňatku, přivedla na svět ještě dceru Michelle. Ačkoliv občanské jméno měnila s tím, jakého měla zrovna manžela, v uměleckém světě jí zůstalo to rodné.

Některé aspekty jejího osobního života přitom byly dost dramatické. Když se v půli 20. let podruhé rozváděla, otěhotněla se svým přítelem, budoucím třetím manželem. I superhvězda jako ona byla v rámci smlouvy se studiem vázána takzvanou morální klauzulí, podle níž se herci a herečky měly, alespoň navenek, chovat v souladu s dobovou morálkou.

Z obavy, že veřejné přiznání nevěry a nemanželského dítěte zničí její kontrakt i vyhlídky na uzavření jiné spolupráce, podstoupila potrat - a málem umřela. Později prý v důsledku traumatu trpěla silnými depresemi.

Zároveň se však jako první filmová hvězda vdala za příslušníka evropské nobility a získala šlechtický titul, neboť její třetí muž Henri byl francouzský markýz, byť poněkud zchudlý. S Glorií se seznámil, když jej najali jako jejího asistenta a překladatele při natáčení ve Francii. Vydrželi spolu pět let.

Značně kuriózní pak byl začátek jejího čtvrtého manželství - tehdy se totiž vdávala dvakrát. V době prvního sňatku ještě nebyla řádně rozvedena se zmíněným francouzským aristokratem.

První nominace na Oscara

V té době už za sebou měla také aféru s Josephem P. Kennedym - otcem pozdějšího prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho. Vedle mileneckého vztahu spolu udržovali i vztah obchodní. Swansonová totiž ve 20. letech odmítla prodloužení smlouvy se studiem a odešla k United Artists, kde měla volnější ruku a mohla vybírat filmy, herce i režiséry, s nimiž chtěla natáčet.

Už dříve také přičichla k produkci. Začátky v rámci "nového" působiště ovšem nedopadly hvězdně - snímek Love of Sunya byl co do přípravy a financování spíš průšvih a nakonec sklidil průměrný úspěch.

Když však točila Tělo je hříšné, příběh "padlé ženy", v němž sehrála hlavní roli, čelila už závažným finančním potížím.

Začala tedy spolupracovat právě s Kennedym. Potřebovala někoho, kdo dohlédne na finance a produkční záležitosti, aby se mohla soustředit na ty umělecké. Snímek byl úspěšný - a Swansonová byla mezi první trojicí hereček nominovaných na Oscara.

Na ceremoniál, který se konal v květnu 1929, však nedorazila a ocenění za nejlepší ženský výkon jí nakonec vyfoukla Janet Gaynorová.

Swansonová a Kennedy pak začali připravovat snímek Královna Kelly, s nímž však byla řada potíží a je spojen i s koncem jejich vztahu a spolupráce.

Comeback v padesáti

S koncem 20. let začal zvukový film, a zatímco historický přechod řada hvězd němé éry nezvládla, Swansonová se se změnou poprala poměrně slušně. Film The Tresspasser zaznamenal úspěch a vynesl Swansonové další oscarovou nominaci, další filmy už na tom byly hůř. Její sláva postupně upadala a herečka nakonec přesídlila do New Yorku, kde si založila malou společnost zaměřenou na inovace a patenty. Z Evropy jejím prostřednictvím dostala některé židovské vědce, kterým tak zachránila život.

Ve 40. letech, po rozpadu pátého manželství, si také dala od vdavek pořádnou pauzu. A po válce opět začala více působit v umění a šoubyznysu. Hrála divadlo, účinkovala v začínající televizi, kde měla svůj pořad. A věnovala se i malování a sochařství.

Velká herecká příležitost však měla teprve přijít. Režisér Billy Wilder koncem 40. let nabídl Swansonové roli fiktivní bývalé hvězdy Normy Desmondové ve filmu Sunset Boulevard. Swansonová nebyla první oslovenou - roli těžce snesitelné excelebrity tehdy odmítly Mary Pickfordová, Mae Westová a Pola Negriová.

Swansonové se pak kývnutí na roli náramně vyplatilo a stárnoucí afektovanou megeru, která žije minulostí a naváže vztah s mladým scenáristou, ztvárnila perfektně. Ani Norma jí však 'zlatého plešounka' nevynesla - opět byla mezi nominovanými, ovšem tehdy nakonec vyhrála Judy Hollidayová.

Navzdory úspěchu Sunset Boulevard natočila Swansonová později v Hollywoodu jen pár filmů. Odmítla prý řadu rolí, které vyhodnotila jako variaci na Normu Desmondovou. Nechtěla zůstat v jednom typu. Módní ikonou zůstala i v pozdním věku, spolupracovala nadále s televizí, podnikala, hodně cestovala, psala do novin a pokračovala v propagování zdravého životního stylu. Ještě před třicítkou se totiž stala vegetariánkou a holdovala také makrobiotické stravě. Své aktivity pak v roce 1980 završila vydáním bestsellerové autobiografie, s níž jí pomáhal její o 17 let mladší manžel William Dufty, za něhož se provdala v roce 1976.

Zůstali spolu až do její smrti v roce 1983. Swansonová krátce předtím rozprodala do archivů na 600 krabic svých osobních věcí a korespondence, které mapovaly její letitou kariéru.

A ačkoliv jako velice mladá vydělala velké peníze a získala světovou slávu, pro mnohé filmové fajnšmekry je nejvíce spjata právě s rolí, kterou dostala až ve zralém věku.