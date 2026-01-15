Dnes je čtvrtek 15. ledna 2026., Svátek má Alice
15. 1. 2026 – 10:10 | Magazín | Jana Strážníková

Škoda boří vlastní tradice! Nový model bude obří SUV s nezvyklým jménem
zdroj: Profimedia.cz
Mladoboleslavská automobilka chystá sedmimístného obra s netradičním jménem.

Koncepty na veletrzích nekončí jen v propadlištích dějin a archivních harddiscích inženýrů, kteří chtějí zavzpomínat na zlaté staré časy. Spousta konceptů se nakonec opravdu podívá do produkce, což je případ i studie Vision 7S od automobilky Škoda.

Studia, kterou jsme viděli před třemi lety, se přerodila v plnohodnotný automobil. Sedmimístné, náležitě robustní elektrické SUV ponese netradiční jméno: Škoda Peaq.

Peaq (vysloveno pík) odkazuje na anglické slovo "peak", tedy "vrchol". Pojmenování přitom boří úzus samotné Škodovky – jedná se o první SUV, jehož jméno nezačíná na písmeno k, případně e, pokud se jedná o elektromobil.

Škoda Peaq má být vlajkovým modelem mladoboleslavského závodu a slibuje patřičnou prostornost, praktičnost a samozřejmě i komfort odpovídající vrcholu modelové řady.

„Studií Vision 7S jsme pro značku Škoda otevřeli zcela nové obzory s jasnou představou o jejím dalším směřování. Ukázali jsme nový designový jazyk a dále zdokonalili identitu našich produktů. Nyní tento inovativní koncept vozidla uvádíme do života,“ sdělil Martin Jahn, člen představenstva společnosti Škoda Auto pro Prodej a marketing.

„Nová vlajková loď posouvá hodnoty značky, jako je prostornost a praktičnost, na zcela novou úroveň. Ode dneška už má naše vize elektrické budoucnosti značky Škoda i své hrdé jméno: Peaq – vyjadřující jeho postavení na vrcholu modelové palety značky Škoda,“ dodal.

Plné představení Škody Peaq proběhne letos v létě. Do té doby se musíme spokojit s náznaky:

