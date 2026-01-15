Evropské země vyzývají občany k opuštění Íránu, Británie uzavřela tamní ambasádu
15. 1. 2026 – 10:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Itálie, Španělsko a Polsko dnes důrazně vyzvaly své občany pobývající v Íránu, aby zemi kvůli bezpečnostní situaci okamžitě opustili.
Informovaly o tom tiskové agentury. České ministerstvo zahraničí k podobnému kroku přistoupilo už v pondělí, Spojené státy vyzvaly Američany k opuštění Íránu v úterý. Británie podle serveru Politico dočasně uzavřela své velvyslanectví v Teheránu, zatímco Německo varovalo letecké společnosti před vstupem do vzdušného prostoru Íránu.
Služba pro sledování leteckého provozu Flightradar24 dnes pozdě večer oznámila, že Írán uzavřel svůj vzdušný prostor pro civilní lety s výjimkou mezinárodních spojů mířících do Íránu či odlétajících ze země. Takové spoje nicméně potřebují povolení. Flightradar24 rovněž sdělil, že posledním zahraničním letounem v íránském vzdušném prostoru se stal spoj indické společnosti IndiGo letícím z Tbilisi do Dillí.
V Íránu pokračují třetím týdnem rozsáhlé celonárodní protesty proti teokratickému režimu, které provází střelba bezpečnostních složek a ozbrojených milicí do demonstrantů a které si podle aktuálních ověřených údajů nevládní organizace vyžádaly nejméně 3420 obětí. Přes 10.000 dalších osob bylo zatčeno a režim jim hrozí trestem smrti. Americký prezident Donald Trump v minulých dnech Íránu opakovaně pohrozil tvrdými kroky, pokud bude tamní režim zabíjet demonstranty a popravovat zadržené.
Italské ministerstvo zahraničí dnes znovu důrazně vyzvalo své občany, aby Írán opustili. V zemi se nachází přibližně 600 Italů, většina z nich v oblasti Teheránu, dodalo. Španělská diplomacie svým občanům, kteří se nacházejí v Íránu, doporučila opustit zemi "pomocí dostupných prostředků".
K okamžitému opuštění Íránu vyzvalo také Polsko. "Ministerstvo zahraničí naléhavě vyzývá k okamžitému odjezdu z Íránu a nedoporučuje do této země cestovat," uvedlo polské ministerstvo na síti X.
Server Politico citoval mluvčího britské vlády: "Dočasně jsme uzavřeli britskou ambasádu v Teheránu, která bude nyní fungovat na dálku. Cestovní doporučení ministerstva zahraničí byla aktualizována tak, aby tuto změnu v konzulárních službách odrážela."
Německé úřady vydaly směrnici, která varuje letecké společnosti v zemi před vstupem do íránského vzdušného prostoru, uvedl Flightradar24.
Spojené státy kvůli možné hrozbě íránského útoku preventivně stahují část personálu ze svých vojenských základen na Blízkém východě, napsala dnes už dříve agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaného amerického činitele. Informaci o doporučení stáhnout část personálu ze základny Al-Udajd potvrdil Katar, na jehož území se tato největší americká základna v regionu nachází. K částečnému stažení personálu z této základny přistoupila i Británie, uvedl Reuters s odvoláním na svůj zdroj.