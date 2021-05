Situace médií v EU se zhoršuje. Europoslanci jsou znepokojeni počtem stíhaných novinářů

Znepokojení nad rostoucím počtem soudních stíhání novinářů a whistleblowerů, tedy lidí, kteří veřejně upozorní na nepravosti, v zemích Evropské unie dali dnes najevo někteří poslanci Evropského parlamentu.

Europoslanci proto vyzvali ke vzniku jednotné evropské legislativy, která by měla donucovací charakter. Evropská komise by podle nich měla do konce roku přijít s návrhem řešení, jak pokusy o umlčení novinářů zastavit, píše agentura AFP.

„Potřebujeme směrnici, abychom dosáhli minimálních standardů v celé EU,“ míní německý europoslanec Tiemo Wölken, odpovědný za vypracování unijní zprávy o těchto „roubíkových procesech“. Podobná stíhání „jsou v celé Unii stále používanější, v prostředí, které je k novinářům, ochráncům lidských práv a nevládním organizacím stále nepřátelštější,“ prohlásil.

Wölken také připomněl několik významných stíhání novinářů s cílem je umlčet z posledních let. Environmentální institut v Mnichově čelil stíhání kvůli informacím o používání pesticidů v ovocných sadech v Jižním Tyrolsku v Itálii, web EUobserver se musel bránit po článku o britské agentuře, která pracovala pro maltskou vládu. Pronásledování čelila i maltská investigativní novinářka Daphne Caruanaová Galiziová, zavražděná v říjnu 2017.

Tyto procedury často zasahují do jurisdikce několika zemí a podle Wölkena je proto potřeba sjednotit pravidla ve všech zemích, aby stěžovatelé neměli tendenci zahájit stíhání tam, kde mají větší šanci na pochopení a podporu u místních soudů, píše AFP. Europoslanec také navrhl založit fond, který by finančně podporoval oběti těchto stíhání.

„Příliš často jsou novináři postaveni před volbu: přestat psát o skutcích nebo čelit dlouhému a nákladnému stíhání v členské zemi nebo jiných zemích. Soudci by měli mít možnost rychle rozhodnout a okamžitě smést ze stolu jednoznačně protiprávní případy,“ uvedla maltská europoslankyně Roberta Metsolaová.

O zprávě europoslanců by měl europarlament jednat zřejmě v říjnu, dodala AFP.

Jourová: Stav médií zhoršuje i ekonomický tlak

Ke stavu médií v Evropské unii se vyjádřila také místopředsedkyně Evropské komise, Věra Jourová. Podle ní se v zemích Evropské unie v posledních letech zhoršuje situace médií kvůli ekonomickému tlaku i hrozbám pro bezpečnost novinářů. Podle Jourové jsou různé hrozby pro práci médií viditelné prakticky ve všech unijních státech. Média jsou přitom zásadní pro fungování demokracie a EU má nástroje, kterými se může pokusit jejich situaci zlepšit, uvedla Jourová.

„Pokud nebudou moci média dělat (svou práci) pořádně a svobodně, bude to samozřejmě mít velice negativní dopad na to, jak se naše společnost bude vyvíjet,“ varovala Jourová.

Vedle problémů spojených s pandemií nemoci covid-19, která řadu z nich připravuje o zisky z inzerce, čelí v některých zemích média tlaku ze strany vládních politiků. Jourová již dříve upozorňovala na přístup vládních politiků v Polsku, Maďarsku či ve Slovinsku, kde jsou média kritická k vládě vystavena finančním či politickým tlakům. Komise například nedávno kritizovala polský záměr zavést daň z inzerce v médiích či snahu vlády v Budapešti neobnovit licenci nezávislému rádiu. Brusel má však podle Jourové omezené možnosti, jak proti případné politizaci médií zasáhnout.

„Pokud bychom viděli placení přátelských médií z evropských peněz, tak tam ty nástroje máme,“ uvedla Jourová, podle níž se jinak komise omezuje na výzvy adresované politikům jednotlivých zemí.

Jourová, která má v unijní exekutivě na starosti transparentnost, evropské hodnoty a boj proti dezinformacím, sleduje rovněž vývoj okolo volby nových radních České televize. Zvláště české opoziční strany dávají najevo obavy z možného ohrožení nezávislosti veřejnoprávní televize, které podle nich představují někteří navržení kandidáti.

„Mám opakované výzvy vůči členům českého parlamentu, aby volili uvážlivě a do rady navolili lidi, kteří mají nejenom profesionalitu, ale jsou schopni i plné nezávislosti,“ řekla Jourová.