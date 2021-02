Peking zakázal vysílání BBC, vztah mezi Čínou a Británií chladne

Čína zakázala BBC World News vysílat na svém území; Peking kritizuje způsob, jakým BBC reportuje o koronaviru i o perzekucích etnické menšiny Ujgurů. BBC prohlásilo, že je rozhodnutím zklamáno.

Čínský národní úřad pro rozhlas a televizi (National Radio and Television Administration) ve svém rozhodnutí uvedl, že zprávy BBC World News o Číně „vážně porušují“ směrnice pro vysílání, včetně požadavku, aby „zprávy byly pravdivé a spravedlivé“, a nikoliv aby „porušovaly čínské národní zájmy“. NRTA tvrdí, že BBC World News ve svém vysílání o Číně „porušuje zásady pravdivosti a nestrannosti žurnalistiky“, čínské ministerstvo zahraničí kritizovalo také vysílací společnost za šíření falešných zpráv, co se týče pokrývání čínské reakce na pandemii covidu-19. BBC World News prý podkopávají čínské národní zájmy a etnickou solidaritu.

BBC k rozhodnutí uvedlo: „Jsme zklamaní, že se čínské úřady rozhodly pro tento postup. BBC je nejdůvěryhodnější světovou zpravodajskou stanicí a informuje o dění z celého světa spravedlivě, nestranně a bez strachu nebo pro něčí prospěch.“ Britský ministr zahraničí Dominic Raab označil postup jako „neakceptovatelné omezování svobody médií“. Uvedl, že Čína má jedny z nejpřísnějších omezení médií a internetu na celém světě a tento její poslední krok jen dále „poškodí reputaci země v očích světa“.

Televizní kanál BBC World News vysílá globálně a v angličtině. V Číně je do určité míry blokován, a lze ho tak sledovat jen v mezinárodních hotelech a některých prostorech pro diplomaty. To znamená, že většina čínské populace se k vysílání BBC stejně nemůže dostat. Čína poslední dva roky systematicky blokuje a omezuje zahraniční média. Web BBC i mobilní aplikace jsou už v zemi zakázané.

Vztah Británie a Číny chladne

Není jasné, jaké dopady bude mít zákaz vysílání BBC, a to právě proto, že mezi čínskou populaci se stejně nemohlo dostat. Jenže zákaz BBC se rozšířil také do Hongkongu - a právě tam Peking stále častěji uplatňuje své represe.

Zákaz BBC je jen další známkou postupně se zhoršujících vztahů mezi Čínou a Británií, přičemž Čína je jedním z hlavních obchodních partnerů Spojeného království. Vztah obou zemí se v posledních měsících začal zhoršovat i kvůli dění v Hongkongu. Peking tady zavedl kontroverzní bezpečnostní zákon poté, co se tu začalo šířit prodemokratické hnutí. V lednu zavedla Británie nové vízum, které dává obyvatelům Hongkongu právo žít v Británii a stát se britskými občany. Země věří, že Čína podkopává hongkongská práva a svobody.

Britský mediální regulační orgán Ofcom navíc zrušil licenci státní vysílací společnosti China Global Television Network (CGTN) na vysílání ve Velké Británii. Rozhodnutí následovalo poté, co vyšlo najevo, že licence čínského zpravodajského kanálu CGTN byla neoprávněně držená společností Star China Media Ltd. Podle Ofcomu v době vysílání vlastník kanálu, tedy Star China Media Ltd., neměl „redakční odpovědnost“ za výstupy kanálu, a nesplnil tedy zákonný požadavek na kontrolu nad licencovanou službou.

Regulační orgány také zamítly návrh CGTN na převedení licence na nový subjekt poté, co zjistily, že v konečném důsledku bude stále pod kontrolou čínské komunistické strany. Krok následoval po dlouhém napětí mezi britskými regulačními orgány a čínskou stanicí. Ofcom už dříve rozhodl, že CGTN svým zaujatým zpravodajstvím o dění v Hongkongu opakovaně porušila standard mediální nestrannosti.

Ujgurská genocida

V únoru navíc BBC uveřejnilo článek obsahující rozhovory s ujgurskými ženami. Ty vyprávěly, že byly systematicky znásilňovány, sexuálně zneužívány a mučeny v čínských převýchovných táborech v Sin-ťiangu. Čínské ministerstvo zahraničí obvinilo BBC z „nepravdivých informací“. Spojené státy americké uvedly, že Čína spáchala genocidu na Ujgurech a dalších převážně muslimských skupinách, přičemž se odhaduje, že v čínských táborech bylo zadrženo více než milion Ujgurů a dalších menšin.

To, co se děje Ujgurům v Sin-ťiangu, je genocida, a umlčení BBC za zpravodajství (o Ujgurech) ukazuje, že čínská vláda nemá v úmyslu zastavit své otřesné porušování lidských práv.

Čína pronásledování Ujgurů popírá. Minulý rok čínský velvyslanec v Británii Liou Siao-ming řekl BBC, že zprávy o koncentračních táborech byly „falešné“ a s Ujgury bylo podle zákona zacházeno stejně jako s dalšími etnickými skupinami v Číně. Tábory jsou podle Pekingu střediska odborného výcviku, která pomáhají deradikalizovat občany. Viní také BBC z „šíření lží o čínské politice“. Tvrzení o sexuálním násilí a mučení v Sin-ťiangu jsou podle čínských představitelů „zcela bez věcného základu“, a proto viní BBC z šíření falešných informací a využívání herců místo skutečných Ujgurů.

Čína kritizuje BBC pro reportování o koronaviru i perzekucích etnické menšiny Ujgurů. | zdroj: Profimedia.cz

Klub zahraničních korespondentů v Číně (The Foreign Correspondents Club of China) uvedl, že se obává, že jazyk čínských úřadů má znamenat varování pro ostatní zahraniční média, která „mohou čelit sankcím, pokud jejich reportování nebude sledovat linii čínské strany o Sin-ťiangu a dalších regionech s etnickými menšinami“. Staví se proti pokusům definovat dobrou žurnalistiku jako takovou, která podporuje politiku, ideologické pozice nebo zájmy jakékoliv vlády.

Čínská reakce na vysílání BBC byla ve Velké Británii podle serveru The Guardian odsouzená napříč politickým spektrem. Mluvčí liberálních demokratů pro zahraniční záležitosti Layla Moranová uvedla, že role médií, jako je BBC, je zásadní pro zajištění kvalitního zpravodajství o dění ve světě: „To, co se děje Ujgurům v Sin-ťiangu, je genocida, a umlčení BBC za zpravodajství (o Ujgurech) ukazuje, že čínská vláda nemá v úmyslu zastavit své otřesné porušování lidských práv.“